Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 10’uncusu düzenlenen Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, üçüncü gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Fuarda imza günü etkinliklerine katılan yazarlar, eserleri okurlarına tanıtma ve imzalama fırsatı buluyor.MALATYA (İGFA) - 10. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı ziyaretçi akınına uğruyor

“Kitabın Ruhuyla Yeniden” mottosuyla gerçekleştirilen 10. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı tüm hızıyla devam ediyor.

Binlerce kitapseverler fuar alanını gezerek, bol bol kitap alıyor ve sevdikleri yazarlara bir araya geliyorlar. Kitap fuarından memnun olduklarını ifade eden yazarlar ise başta Malatya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorlar.

Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın güzel bir fuarcılık örneği sergilediğini vurgulayan Yazar Ümit Aktaş“Mana ve Çıra yayınevlerinde kitaplarım yayınlanıyor. Daha çok düşünce, roman ve şiir kitaplarım var. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’na başlangıcından beri katılmaya çalışıyorum. Malatya hakikaten çok güzel fuarcılık örneği sergiliyor. Tabii ki bu konuda istikrarlı olmak da çok önemlidir. Ayrıca depreme ve deprem sonrasında yaşanan sıkıntılara rağmen kitap fuarını bu şekilde düzenli ve özenli bir şekilde yapmak da oldukça mühimdir. Gençlerin ve kitapseverlerin kitaplara olan ilgileri bu tip fuarlarla desteklemek, okuma serüveni oluşturuyor. Genel anlamda baktığımız zaman Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’na katılım oldukça iyi. Fuar kapsamında birtakım etkinlikler de yapılıyor. Bu organizasyondan dolayı da Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim” dedi.

Malatya’nın Türkiye’de önemli kültür şehirlerinden biri olduğunu ifade edenYazar ve Senarist Tarık Tufan, “Malatya bir kültür şehridir. Malatya fikir, sanat, edebiyat ve siyaset alanlarında Türkiye fikrinin oluşumuna katkı sağlamış derinlikli düşünce, edebiyat ve sanat insanlarıyla bugüne kadar var olmuş bir şehirdir. Dolayısıyla Malatya’ya gelerek kültür insanları, kültür takipçileriyle bir arada olmak benim için çok önemli ve kıymetlidir. Bir yazar olarak Malatya’daki kültürel birikimin bir parçası olmak da önem arz ediyor. Ayrıca gittiğimiz şehirlerde yazar olarak okurlarımızla bir araya geliyoruz ama aynı zamanda o şehrin kültüründen de bir şeyler alarak gidiyoruz. Malatya bu anlamda besleyici ve bereketli bir şehirdir” dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından kitap fuarının yapılmasının önemli bir adım olduğunu vurgulayan Yazar Emre Gül, “Öncelikle böyle bir organizasyona davet edildiğim için Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’na daha önce birkaç kez gelmiştim ve her seferinde büyük bir coşku ve heyecanla karşılaşıyorum. Bu durumda beni çok mutlu ediyor. Kitap fuarı sayesinde Malatya ile gönül bağım oluştu ki o nedenle her fırsatta gelmeye çalışıyorum. Özellikle depremden sonra fuarın yeniden açılması beni çok mutlu etti” dedi.

İlk kezMalatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’na geldiğini ifade eden Yazar Özge Naz,“Gerçekten fuara çok büyük bir katılım var. Ayrıca fuarı çok beğendimi belirtmek istiyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen fuarda, çok güzel bir şekilde ağırlanıyoruz. Bu durumdan da oldukça memnunum” dedi.