Liv Hospital Gaziantep Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Kasım Osmanoğlu, yaz aylarında yanlış alışkanlıkların ve kontrolsüz klima kullanımının kas iskelet sistemine zarar verebileceğine dikkat çekerek, sağlıklı bir yaz geçirmek için basit ama etkili önlemler hakkında önerilerde bulundu.

"Serinlemek isterken kaslarınızı üşütmeyin"

Yaz aylarında yoğun klima kullanımı, boyun ve bel kaslarının ani soğukla karşılaşmasına neden olabiliyor. Bu da kas spazmları, tutulmalar ve ağrılı hareket kısıtlılıklarıyla sonuçlanabiliyor.

Uzm. Dr. Kasım Osmanoğlu, "Özellikle klima karşısında uzun süre kalmak ya da gece uyurken doğrudan klimanın rüzgarına maruz kalmak, boyun tutulmalarına, bel ağrılarına ve fibromiyalji ataklarına neden olabilir. Kaslar soğudukça gerilir ve spazm gelişir. Bu da günlük hareketleri kısıtlayabilir. Klima kullanımında dikkat edilmesi gerekenler: Klima doğrudan vücuda üflememeli, özellikle uyku sırasında hava akımı doğrudan yüze veya enseye gelmemeli. Oda sıcaklığı 23-25 C arasında sabitlenmeli. Uyurken zaman ayarlı modlar kullanılmalı. Terliyken klima karşısında beklemekten kaçınılmalı" dedi.

"Tatilde hareketsiz kalmak bel ve boyun ağrılarını tetikleyebilir"

Tatil dönemlerinde uzun yolculuklar, valiz taşıma, oteldeki ergonomik olmayan yataklar gibi etkenler de kas-iskelet sistemi şikayetlerini artırabiliyor. Uzm. Dr. Osmanoğlu, "Uzun süre aynı pozisyonda oturmak, özellikle yolculuk esnasında yapılan sabit pozisyonlu oturma, bel ve boyun fıtığı olan kişilerde ağrıları tetikleyebilir. Tatilde dinlenmek kadar hareketli kalmak da önemlidir. Günde en az 30 dakikalık yürüyüş veya basit esneme egzersizleriyle omurga sağlığı korunabilir. Tatilde bel-boyun sağlığını korumak için: Valizleri taşırken ağırlığı iki kola eşit dağıtın. Sert ya da çok yumuşak yataklar yerine omurgayı destekleyen yataklar tercih edin. Uzun yolculuklarda her 1,5 saatte bir mola verin ve kısa yürüyüşler yapın. Havuz ve deniz sonrası aniden serin ortamda uzun süre kalmaktan kaçının" ifadelerini kullandı.

"Hareketsizlik yazın gizli tehlikesi olabilir"

Sıcak havaların rehavetiyle hareketin azalması da, kas ve eklemlerde sertlik ve ağrıya neden olabiliyor. Uzm. Dr. Kasım Osmanoğlu, "Yaz aylarında dışarıda egzersiz yapamayan bireyler, evde basit germe ve esneme hareketleriyle kaslarının çalışmasını sağlayabilir. Unutmayın, hareketsizlik de kas ağrılarının en büyük sebeplerinden biridir" diyerek yaz aylarında da egzersiz rutinlerinin aksatılmaması gerektiğini vurguladı.

Yaz aylarında herkesin omurga sağlığına biraz daha özen göstermesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Osmanoğlu, yaz mevsimi için 5 öneriyi şöyle sıraladı:

"Klima doğrudan vücuda üflememeli, oda hafif serin olmalı. Terliyken hemen soğuk ortama girilmemeli. Her gün 20-30 dakikalık yürüyüşler yapılmalı. Bel ve boyun dostu yastıklar ve yataklar tercih edilmeli. Aniden gelişen tutulma veya ağrılarda doktora başvurulmalı, kendi kendine ilaç kullanılmamalı. Yaz mevsimi dinlenmek için fırsat olsa da, bazı küçük hatalar yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Basit önlemlerle yazın sık görülen kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının önüne geçilebilir. Doğru klima kullanımı, düzenli hareket ve ergonomiye dikkat ederek yaz boyunca hem serin hem sağlıklı kalmak mümkün."