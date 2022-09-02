Bu yıl Süleyman Çelebi, Cengiz Aytmatov ve Ahmet Baytursun’un da aralarında olduğu Türk dünyasından 7 ünlü edebiyatçının yaşamlarını konu alan filmlerin yer aldığı 9. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivalinin galası, 5 Eylül Pazartesi akşamı İnegöl’de gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Alper Taban, ücretsiz film gösterimine tüm ilçe halkını davet etti.

Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle düzenlenen Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali, bu yıl edebiyat dünyasını konu alıyor. 9. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivalinin teması, Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması dolayısıyla “Türk Cumhuriyetlerinin Edebi Şahsiyetleri” olarak belirlendi.

“Edebiyattan Sinemaya” alt başlığı altında, başvurusu yapılan eserler arasından seçilen en iyi 7 senaryonun çekimleri Bursa, Konya ve Şanlıurfa'nın tarihi mekanlarında gerçekleştirildi. Kırgız edebiyatının efsane ismi Cengiz Aytmatov'un yaşamını anlatan film Şanlıurfa'da, Kazak edebiyatçı Ahmet Baytursun temalı film de Konya'da çekildi. Bursa'daki çekimler ise Türk Müziği Korosunun binası, Prof. Dr. Mustafa Kara Tasavvuf Kütüphanesi, Tophane surları, TOFAŞ Anadolu Arabaları Müzesi, Dağyenice Göleti, Demirci Mahallesi ve yaklaşık 200 yıllık konakta yapıldı. Bu filmler ise Azerbaycanlı tiyatro yazarı ve şair Hüseyin Cavit, Özbek yazar Abdulhamid Süleyman Çolpan, Kırgızistan halk yazarı, oyun yazarı ve senarist Toktobolot Abdumomunov, Türkmen mutasavvıf şair Mahtumkulu Firaki'nin yanı sıra vefatının 600. yılı olan, Mevlid-i Şerif'in yazarı Süleyman Çelebi'nin hayatını konu alıyor.

GALA İNEGÖL’DE YAPILACAK

9. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivalinin galası, 5 Eylül Pazartesi akşamı İnegöl Belediyesi organizasyonuyla 20.30 ile 21.30 arasında İnegöl’de Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, tüm ilçe halkını ücretsiz film gösterimine davet etti. Öte yandan, film gösterimleri 7-8-9 Eylül tarihlerinde Bursa’da devam edecek.