Edinilen bilgiye göre Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan Mehmet Ç. (16), bugün aldığı sıfır motosikleti evine götürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Aydınlatma direğine çarpan genç sürücü yaralandı. Yaralı gence ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Motosiklet ise çekici vasıtasıyla otoparka çekilirken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MURAT AVCI