Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde belirlenen depo ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 9 bin 200 litre akaryakıt/dizel (baz yağ-atık yağ), 1 adet rezistans yağ ısıtıcı/temizleyici, 1 adet mekanik varil pompası, 2 adet sıvı aktarımında kullanılan santrifüj pompa, 4 bin 995 adet madeni yağ etiketi, 530 adet yağ bidonu, 740 adet yağ bidonu kapağı, 900 adet yağ bidonu kapak folyası, 10 metre hortum ve 1 adet folyo kapak yapıştırma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA