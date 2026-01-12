Isparta’da ailesiyle 150 metrekarelik bir dairede yaşayan Hüseyin Yıldızhan, bu ay cep telefonuna gelen doğal gaz faturasıyla büyük bir şok yaşadı. Torosgaz tarafından gönderilen SMS’te toplam borcun 98 bin 459 lira 47 kuruş olduğu belirtilirken, devlet desteği sonrası bile kendisine yansıtılan miktarın 55 bin lirayı aşması Yıldızhan’ı endişelendirdi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından paylaşan Yıldızhan’ın gönderisi kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Tepkilerin artması üzerine Torosgaz, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Şirket, söz konusu faturanın sayaç okuma sırasında hatalı endeks girilmesi nedeniyle oluştuğunu, yanlışlığın aynı gün fark edilmesi üzerine basılı faturanın adrese bırakılmadığını bildirdi. Yapılan düzeltmenin ardından Yıldızhan’ın gerçek faturasının yaklaşık 1.300 lira olduğu belirtildi.

“Gelen mesajı görünce büyük bir şok yaşadım” diyen Hüseyin Yıldızhan, son yıllarda doğal gaz faturalarının genellikle bin ila 2 bin lira arasında olduğunu belirterek, böylesine yüksek bir rakamın kendisini derinden etkilediğini söyledi. Konuyu kamuoyuyla paylaşmasının sebebinin bir sorun olduğunu düşündüğü için olduğunu aktaran Yıldızhan, benzer sıkıntıları yaşayan birçok vatandaşın da kendisine ulaştığını ifade etti.

Olayın sadece “basit bir hata” olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Yıldızhan, otomatik ödeme talimatı bulunduğunu hatırlatarak, mesajı fark etmemesi durumunda 55 bin liranın hesabından çekileceğini söyledi. Yaşanan sorunun ciddi bir denetim eksikliğine işaret ettiğini belirten Yıldızhan, “Tasarruf amacıyla kombiyi düşük derecede çalıştırırken böyle bir faturayla karşılaşmak insanı çaresiz bırakıyor” dedi. Benzer sorunlarla karşılaşan vatandaşlara da uyarıda bulunan Yıldızhan, “Haklarımızı aramazsak bu tür hatalar gözden kaçıp unutuluyor. Herkes faturalarını dikkatle kontrol etmeli” ifadelerini kullandı.