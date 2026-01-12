Otomotiv piyasasının yeni yıla sürprizle girdiği, kur zammı beklenirken fiyatların gerilediği, bayilerin satışları canlandırmak için indirim ve kampanyalara yöneldiği belirtildi. Peki, sıfır araç piyasasının yanı sıra ikinci el araç piyasasında son durum ne?

"KUR FARKI ZAMMI BEKLİYORDUK"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; sektör temsilcisi Aykan Ceylan "Sıfır otomobillerde 2026 Ocak ayında çok az miktarda da olsa kur farkı zammı bekliyorduk" derken fakat beklentilerin aksine Ocak ayında zam gelmediği, hatta birçok markanın stokları eritmek için kampanyalarına devam ettiği belirtildi.

Bazı modellerde liste fiyatlarının sabit kaldığı, bazılarında nakit indirimi, faizsiz kredi ve takas desteği yapıldığı aktarıldı. Aykan "Sadece MTV farkının yansıtıldığını görüyorum. Fiyatların aynı bırakıldığını görüyorum. Bazı markaların da henüz fiyatları açıklamadığını ama onlarda da radikal bir artış beklemediğimi söylemek isterim" ifadelerini kullandı.