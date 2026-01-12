Üniversitelerde öğrencilerin 3 yılda mezun olabilmesi için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Tıp fakülteleri dışındaki bölümlerde uygulanması planlanan düzenlemenin detayları netleşti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 3 yıllık mezuniyet modeli üzerinde çalışıyor. Buna göre, eğitim 12-14 haftalık üç sömestr şeklinde düzenlenecek ve akademik yıl ağustos ayında sona erecek.

İSTİHDAMA ERKEN KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

NTV'de yer alan habere göre yeni modelin daha çok sosyal bilimler, iletişim, iktisat, işletme ve benzeri alanlarda hayata geçirilmesi öngörülürken tıp fakültesinde uygulanmayacak.

Düzenleme ile öğrencilerin yurt dışındaki yüksek lisans programlarına kabulünün kolaylaşması ve istihdama erken kazandırılması hedefleniyor. Ancak uzmanlara göre, bu durum öğrencinin sosyal anlamda gelişmesi için sorun yaratabilir.

YAZ TATİLİ BİR AYA DÜŞECEK

Eğitim uzmanı Nazik Kösegil, şu anda güz ve bahar dönemi olarak yaklaşık 5 aylık iki dilimden oluşan bir eğitim verildiğinden bahsetti.

Kösegil, "Yapılan çalışma ile bu 5 aylık dilimlerin 3 aya çekilip güz bahar ve yaz olmak üzere 3 dönem yapılacağı, yaz tatili dediğimiz o 2-2,5 aylık dönemin de bir aya düşürüleceği ile ilgili bir çalışma yapılıyor." diye konuştu.

Kösegil, gençlerin erken yaşta iş hayatına girmelerini hedefleyen bir çalışma olduğunu dile getirdi.