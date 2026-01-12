Anne adaylarının içinde bulundukları mevsime özgü riskleri tanıması ve bilinçli davranması hem anne hem de bebek sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Kış aylarında doğru önlemler alındığında gebeliğin güvenle sürdürülebileceğini söyleyen Medline Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hasan Can Toyganözü, bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirmeye yardımcı olacak önerilerde bulundu.

Bağışıklık sistemi etkileniyor

Dr. Toyganözü, soğuk havalarda bağışıklık sisteminin daha kolay etkilenebildiğini belirterek, "Hamilelikte bağışıklık sistemi bebeği korumak amacıyla doğal olarak baskılanır. Bu durum, grip, soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini artırır. Özellikle ateşle seyreden enfeksiyonlar, anne adayının genel durumunu bozabileceği gibi bebeğin sağlığı açısından da dikkatle takip edilmelidir. Kış aylarında artan kapalı alan temasları da enfeksiyon riskini yükseltir. Soğuk hava, dolaşım sistemi üzerinde de etkilidir. Düşük sıcaklıklar damarların büzüşmesine neden olarak el ve ayaklarda soğukluk, uyuşma ve bazen kramplara yol açabilir. Hamilelikte artan kan hacmi ve değişen dolaşım sistemi düşünüldüğünde, bu durum anne adaylarını zorlayabilir. Ayrıca uzun süre hareketsiz kalmak, bacaklarda ödem ve varis şikayetlerini artırabilir" diye konuştu.

D vitamini seviyesi düşüyor

Kış mevsiminin aynı zamanda D vitamini eksikliği açısından da önemli olduğunu ifade eden Toyganözü, "Güneş ışınlarından yeterince faydalanılamaması, hamilelerde D vitamini seviyelerinin düşmesine neden olabilir. D vitamini; bebeğin kemik gelişimi, annenin bağışıklık sistemi ve kas-iskelet sağlığı için oldukça önemlidir. Eksiklik durumunda halsizlik, kemik ağrıları ve bağışıklık zayıflığı görülebilir. Soğuk havalar cilt sağlığını da etkiler. Hamilelikte hormonal değişimlerle birlikte cilt zaten daha hassas bir hale gelir. Kışın nem oranının düşmesi, ciltte kuruluk, kaşıntı ve çatlakların artmasına yol açabilir. Özellikle karın ve göğüs bölgesinde görülen kuruluk, anne adaylarının yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Kış aylarında beslenme alışkanlıkları da ister istemez değişir. Sıcak karbonhidrat ağırlıklı ve sıcak yiyeceklere yönelim artar. Ancak hamilelikte dengeli ve yeterli beslenme her mevsimde olduğu gibi kışın da büyük önem taşır. Yetersiz sebze-meyve tüketimi, kabızlık gibi sindirim sorunlarını artırabilirken, aşırı kilo alımı gebelikte istenmeyen sonuçlara yol açabilir" dedi.

Kış aylarında hamilelerin günlük yaşamlarında bazı önlemler almasının büyük önem taşıdığını söyleyen Dr. Toyganözü, şunları sıraladı:

"Soğuk havalarda vücudu üşütmeyecek, kat kat ve mevsime uygun giyinmeye özen gösterin.

Kalabalık ve kapalı ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçının, el hijyenine dikkat edin.

Dengeli beslenin; taze sebze ve meyveleri sofranızdan eksik etmeyin.

Güneşli günlerde kısa süreli yürüyüşler yaparak hem hareket edin hem de D vitamininden faydalanın.

Bol sıvı tüketin, kışın susama hissi azalsa bile su içmeyi ihmal etmeyin.

Cilt kuruluğunu önlemek için nemlendirici kullanın.

Grip benzeri belirtiler, yüksek ateş veya şiddetli ağrılar durumunda mutlaka doktorunuza başvurun."