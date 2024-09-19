Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Ankara'da inşa edeceği yeni Adalet Sarayı'nın temeli Bakan Murat Kurum ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katıldığı törenle atıldı.ANKARA (İGFA) - Kullanım kolaylığı ve depreme dayanıklılık bakımından Avrupa’nın en güçlü adliye saraylarını inşa ettiklerine dikkat çeken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yeni adalet sarayımız; Ankara’da dağınık vaziyetteki yargı binalarını aynı çatı altında birleştirecek; adalet hizmetinin hızını artıracak, yargı çalışanlarının iş yükünü azaltacaktır” diye konuştu.

Ankara Adalet Sarayı’nın çevreci ve sıfır atıklı uyumlu olacağına işaret eden Bakan Kurum, "Adalet sarayını başkentimizin kalbinde inşa ediyoruz. 312 bin metrekarelik alanda yapılacak başsavcılık, hukuk, ceza ve icra binalarıyla; toplam 746 bin metrekarelik inşaat alanıyla, Türkiye'nin en geniş kapalı alanına sahip adliyesi burası olacak. Yine 588 duruşma salonu, 4 bin 180 araçlık açık ve kapalı otoparkı, yatay mimari anlayışıyla zemin artı 5 kat olarak tasarladığımız bu bina yüksek teknolojiyle, verimli enerji, yalıtımlı, iklim değişikliğine duyarlı sıfır atık uyumlu akıllı bina özellikleriyle donatılacak. Yeni adalet sarayımızı 2027 yılının ilk yarısında tamamlayarak başkentimize, milletimize armağan edeceğiz" dedi.

“SORUMLULUKSAHİBİ HERKESLE İSTİŞARE EDİYORUZ”

“Nasıl adalet camiamız, ‘hukukun üstünlüğü anlayışıyla’ hareket ediyorsa; biz de bakanlık olarak ‘şehirlerimizde yaşayan vatandaşımızın hukukunun, beklentilerinin, taleplerinin’ karşılanması hassasiyetiyle çalışıyoruz” diyen Bakan Kurum, Türkiye’nin geleceği için, hiçbir ayrım gözetmeden tüm kesimlerle görüşüp iş birliği içinde hareket ettiklerine dikkat çekti.

Bakan Kurum, “Sorumluluk sahibi herkesle istişare ediyor, birlikte hareket ediyoruz. Spor camiamızdan sivil topluma, sanayicimizden sanatçılarımıza kadar herkesle fikir alışverişi yapıyoruz” dedi.

Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkanları ile gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili de konuşan Bakan Kurum, "Hangi partiden olursa olsun milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla ortak akıl masaları kuruyor, birlikte çaba sarf ediyoruz. İstanbul’la görüşüyor, beklenen İstanbul depremi ve kentsel dönüşüm ile ilgili atılması gereken adımları hatırlatıyor, bizim de sahada olduğumuzu ifade ediyoruz. İzmir’le görüşüyor; bu ülkenin ortak değeri olan İzmir Körfezi’ni yeniden hayata döndürmeye dair sorumluluklarını hatırlatıyor; sürecin takipçisi olduğumuzu ifade ediyoruz. Ankara’yla istişare ediyor; başkentimizin acil ve stratejik ihtiyaçlarına dair görüşlerimizi belirtiyor; bir Ankaralı olarak her konuda Ankara’nın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz" diye konuştu.

“Mesele millet olduğunda geriye kalan her şey teferruattır” diyen Bakan Kurum, bu noktada herkesi, sorumlu davranmaya davet etti. Bakan Kurum, “Biz istiyoruz ki, milletimize hizmet en hızlı ve en kaliteli şekilde ulaşsın. Bahaneler ve mazeretler değil projeler ve yatırımlar konuşulsun. Biz istiyoruz ki, herkes bulunduğu görevin hakkını versin; yeri geldiğinde ulusal çıkarlar için ulusal iş birliklerine imza atılsın” dedi.