İznik'te yılda iki kez gerçekleşen ekinoks görsel şöleni ile ilçenin binlerce yıllık tarihi ve doğal güzellikleri gerçekleştirilecek fotoğrafçılar maratonu ile profesyonel karelere yansıyacak. İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla düzenlenen etkinlik Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF )ve Bursa Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği (BURFOD) işbirliğiyle gerçekleşecek.

18-19-20-21 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleşecek olan İznik Belediyesi Ekinoks 2026 Fotoğrafçılar Maratonu yarışma şartnamesi tfsfonayliyarismalar.org adresi ile İznik Belediyesi resmi web sitesi duyurular kısmında ilan edildi.

Ödüller sahiplerini bulacak

İznik Belediyesi Ekinoks 2026 Fotoğrafçılar Maratonu kapsamında yarışma şartlarını taşıyarak katılanlar arasından jürinin yapacağı seçim ile toplamda 165 bin lira ödül dağıtılacak. Bu kapsamda birinciye 30 bin lira ikinciye 25 bin lira, üçüncüye 20 bin lira verilecek. 7 bin 500'er lira tutarında iki mansiyon ödülü ile sergilemeye seçilecek otuz fotoğrafa da 3 bin lira hediye verilecek. Ayrıca jüri tarafından drone fotoğrafları arasında yapılacak seçim ile drone birincisine 25 bin lira, ikinciye 20 bin lira ve üçüncüye 15 bin lira ödül verilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta 'İlçemizin binlerce yıllık muhteşem tarihi ve eşsiz doğal güzellikleri arasında bu değerlerin tanıtımına da katkı sağlayacak bir organizasyonun startını verdik. Ülkemiz genelindeki tüm fotoğrafçıları İznik Belediyesi Ekinoks 2026 Fotoğrafçılar Maratonu'na davet ediyoruz. Katılımcılara şimdiden başarılar diliyorum' diye konuştu.

Yarışma sonuçlarının 28 Eylül 2026 tarihinde açıklanacağı bildirildi.