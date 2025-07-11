Hastane yönetiminin tüm kademelerinde yeniliğe gidilirken, başhekimlik görevinde de değişiklik yapıldı. Mevcut Başhekim Dr. Hayrettin Göçmen alınan yönetim kararı doğrultusunda değişim sürecine destek vererek görevinden istifa etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, “İnegöl Devlet Hastanesi’nde kapsamlı bir yenilenme süreci gerçekleşti. Sadece başhekimimiz değil, hastane yönetiminde de önemli değişiklikler oldu. Yaklaşık 12 yıla yakın süredir İnegöl'ümüzde başhekimlik görevinde bulunup vatandaşlarımıza hizmet eden kıymetli hocamız Sn. Hayrettin Göçmen'e, İdari ve mali İşler Müdürümüz Sn. Erkal Altay'a ve tüm idari kadroya emekleri ve katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Aslında bürokraside dönem dönem bu tarz değişimlerin olması rutin bir uygulamadır. İnşallah yapılan bu yenilenme ve değişimin vatandaşlarımıza verilen hizmet kalitesini daha da artıracağını düşünüyoruz" dedi.

Başkan Durmuş, yeni başhekim olarak Dr. İlyas Sarı’nın atandığını resmi işlemler tamamlandığında bir kaç gün içinde göreve başlayacağını belirtti. Durmuş, “Ataması yapılan yeni başhekimimiz Sayın Dr. İlyas Sarı önümüzdeki günlerde görevine başlayacak. Bu süreçte hastanemizin işleyişi herhangi bir aksama olmadan devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

İnegöl Devlet Hastanesi, 1220 çalışanı, 134 hekim ve 378 hemşiresiyle bölgenin en büyük sağlık kurumları arasında yer alıyor. Aylık 100 binin üzerinde hastaya hizmet sunan hastanede, yalnızca acil serviste ayda yaklaşık 40 bin vatandaşımıza sağlık hizmeti veriliyor.

Kaynak: BÜLTEN