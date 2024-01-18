Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, hayırlı olsun için gelenleri ağırlıyor.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in belediyede yaşanan rüşvet olayların ardından 2022 yılında geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, ardından geçen hafta görevinden istifa etmişti. Cumartesi günü Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde İYİ Parti’den istifa ederek ’Bağımsız’ aday olarak Bilecik Belediye Başkan seçime giren Mustafa Sadık Kaya, Belediye-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmeleri Genel Sekreteri Güney Demirdaş ve Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kaya, konuklarına teşekkür etti. Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında konuklarına bilgi veren Başkan Mustafa Sadık Kaya, çalışanlarla birlikte Bilecik ve vatandaşların hizmetinde olduklarını belirtti.

Çalışanlar ile Belediye Başkanlığı arasındaki sözleşme hakkında da fikir alışverişlerinin yapıldığı görüşme, hatıra fotoğraflarının çektirilmesiyle sona erdi.