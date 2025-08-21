Olay saat 04.00 sıralarında İnegöl'ün Osmaniye Mahallesinde faaliyet gösteren bir tekel bayiinde meydana geldi. Henüz kimliği veya kimlikleri belirlenemeyen şahıslar, plakası belirlenemeyen araçla işyerinin önüne geldiler. Araçtaki şahıslardan biri tekel bayiine defalarca ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler işyerinin camlarına isabet etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, işyerinde detaylı inceleme yaptı.

Asayiş Büro amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda işyerini kurşunlayan şahsın Yusuf E. olduğu tespit edildi. Şahıs ikamet ettiği Hocaköy Mahallesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden ardından şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Mehmet Sevinç