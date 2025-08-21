Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, orman yangını faciasıyla sarsılan ilçedeki yanan alanları tek tek dolaşarak, vatandaşlara alandaki son durumu aktardı. Orman Bakanlığı bünyesinde devam eden çalışmaları, Gürsu ormanlarında bizzat dolaşarak takip eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, temizleme işlemlerinin hala devam ettiğini, ilk fidan dikimi çalışmalarının Karahıdır Köyü’nden başlayacağını açıkladı.

Gürsu’daki yangın faciası süresince tüm süreci koordine eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, yanan alanlarda keşif gezisi yaparak son durumu paylaştı. Yanan alanlarda Orman Bakanlığı bünyesinde çalışmaların devam ettiğini açıklayan Başkan Işık, " Bölgede yangın sonrası tespit için 11 ekip çalıştı. Yarın itibariyle bu tespit işi sona erecek. Arazi üzerindeki ağaç ve çalıların kaldırılma çalışmaları yapılıyor. Arazi hazırlığı öncesi sahanın boşaltılması ile fidan dikimi başlayacak. 967 hektar alanda 11 Kasım’da yani Milli Ağaçlandırma gününde ilk fidan dikimimize Karahıdır Köyü’nden başlayacağız. 3 bin kilogram tohum atarak bu alanı yeniden yemyeşil yapacağız. 527 bin fidan dikeceğiz ve güzel ilçemizi hep beraber yeniden yeşerteceğiz" dedi.

Tüm sahayı ve orman alanını gezen Başkan Işık, görevlileri ziyaret edip, çalışmalara da bizzat katıldı. Ekiplere görev alanlarında çay ikram eden Başkan Işık tüm ekiple arazide çalı kaldırma işini de yaptı.