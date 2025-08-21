Tekirdağ Kapaklı ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kamyonet sürücüleri yaralandı.

Yaşanan kaza, Kapaklı ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Barış Manço Bulvarı ile Demir Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan Ö.F. idaresindeki kamyonet Demir Caddesine dönmek istediği sırada S.A. kontrolündeki bulvar üzerinde ilerleyen kamyonetle çarpıştı.

İki kamyonetin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ö.F.’yi Kapaklı Devlet Hastanesi’ne S.A.’yı ise Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.