Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada Kara Kuvvetleri için 5,56 mm SAR-56 piyade tüfeklerinin envantere alındığını ve Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından çeşitli mühimmatların test ve teslim süreçlerinin tamamlandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) imkân ve kabiliyetlerini artırmak amacıyla yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin envantere kazandırıldığını açıkladı.

Son bir hafta içinde gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında: Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktarda 5,56 mm SAR-56 piyade tüfeği muayene ve kabul süreçlerinden geçerek envantere alındı.

Bakanlığa bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi tarafından farklı çap ve tiplerde mühimmatların test ve teslim süreçleri başarıyla tamamlandı.

Bakanlık, bu adımların TSK’nın operasyonel gücünü artırdığını ve savunma sanayisinin yerli üretimle stratejik bağımsızlığı desteklediğini vurguladı.