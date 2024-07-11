Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan basın bilgilendirme toplantısında, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarla ilgili önemli mesajlar verildi. Operasyon hakkında şu ifadeler kullanıldı: "Pençe Kilit Harekâtımız alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli olarak planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Örgüt kendisini bekleyen sondan kaçamayacak." Ayrıca terör örgütünün kara propagandaya başvurduğu ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı vurgulandı. Bedelli askerlik ücreti ile ilgili olarak da 2024 yılının ikinci yarısı için belirlenen tutarın 217.871,04 TL olduğu ve başvuruların 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren alındığı belirtildi.

"Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştur. 08 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve karalılıkla yerine getirmeye devam edecektir."