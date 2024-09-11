‘Hoş Geldin Bebek’ projesi çerçevesinde ev ziyaretlerinin sürdüğü Erenler de Belediye Başkanı Şenol Dinç, “Erenler’imizin ilk kadın Belediye Başkan Yardımcısı Banu Yeşil, evlatları dünyaya gelen aileleri ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor” dedi.

Erenler Belediyesi ‘Hoş Geldin Bebek’ Projesi çerçevesinde evlatları dünyaya gelen aileleri hanelerinde ziyaret etmeye devam ediyor. Vatandaşlar tarafından olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “Her fırsatta vatandaşlarımız ile bir arada olmaya, dertlerini dinlemeye, sorunlarını not alarak çözüm odaklı çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesile ile başlattığımız ‘Hoş Geldin Bebek’ çalışmamız devam ediyor. Erenler’imizin ilk kadın Belediye Başkan Yardımcısı Banu Yeşil Hanımefendi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekibimiz ile evlatları dünyaya gelen aileleri ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor. Evlerinin kapılarını bizlere açan kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.