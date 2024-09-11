Erenler Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde devam eden alt yapı çalışmalarının ardından asfalt serimlerine başlayacak.

Erenler Belediyesi ilçe genelinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede alt yapı işlemlerinin devam ettiği ilçede aynı zamanda asfalt serimi için çalışmalar sürüyor. Alt ve üstyapı projeleri ile ilçede geçmişten kalan problemleri çözeceklerini ifade eden Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Bağlar Mahallesinde 5 sokakta Sakarya Büyükşehir Belediyesi SASKİ ekipleri ile yağmursuyu hattı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Başkan Şenol Dinç, akabinde 5 sokağın beton yol ile yenileneceğini söyledi. Dinç, “İlçemizin her köşesinde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Bağlar Mahallemizde SASKİ yağmursuyu hattı çalışmalarını sürdürüyor. SASKİ’nin çalışmalarını tamamlamasının ardından bizde 5 sokağımızı beton yol ile baştan sona yenileyeceğiz. Ardından çalışmalarımız etaplar halinde devam edecek” dedi.