Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni evli çiftin evinde çıkan yangın sokak sakinlerini korkuttu.

Edinilen bilgiye göre Burhaniye mahallesi Ali Çilek sokak numara 28 adresinde bulunan 3. katlı apartmanın 1.katında mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda Suriye uyruklu yeni evli çiftin evinde maddi hasar meydana geldi. Yangını söndürmeye çalışan 1 vatandaşın ise el ve ayaklarında yanıklar oluştu. Şahıs 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MURAT AVCI