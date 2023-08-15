Geçtiğimiz yıl şampiyon olarak BAL ligine yükselen Yeni Genç Muratspor, Fenerbahçe’nin çeşitli yaş kategorilerinde ve profesyonel liglerde teknik direktörlük yapmış Mustafa Ertem ile anlaştı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - BAL ligi ekiplerinden temsilcimiz Yeni Genç Muratspor ’da yeni sezon hazırlıkları başladı.

Geçtiğimiz yıl şampiyon olarak BAL ligine yükselen Yeni Genç Muratspor, Fenerbahçe’nin çeşitli yaş kategorilerinde ve profesyonel liglerde teknik direktörlük yapmış Mustafa Ertem ile anlaştı. İmza sonrası konuşan Teknik Direktör Ertem, “Buraya memleketimin takımı olduğu için imza attım. En büyük amacım, efsane Muratspor’u yaşatmak ve başarıyı kalıcı kılmak” dedi.

"Buraya para için değil başarılı olmak ve gencecik fidanlarımızı futbola kazandırmak için geldiğim bilinsin" diyen Erten, "Tarafıma ilk teklif geldiğinde sadece 2 saat düşünüp hemen evet dedim. Evet dememde ki en büyük etken ise kendim de Kiğı’lı olduğum için memleketimin takımına gidip futbol geçmişi başarılar ile dolu olan bu kadim ilçenin tarihine adımı yazdırmaktı. Öncelikli amacımız ligi üst sıralarda bitirmek ve başarıyı kalıcı kılmak olacak. Burada kaldığım bir hafta içerisinde gördüm ki herkes futbol ile yatıp kalkıyor ve Muratspor’u gencinden yaşlısına herkes çok seviyor. Kulübün maddi açıdan zorluk çektiğinin farkındayım ama biz futbola aç ve kendini kanıtlayıp üst liglere transfer olma hayali olan futbolcular ile anlaşmış durumdayız. Anlaşmaya vardığımız futbolcular ile bu ligin üstesinden rahatlıkla geleceğimize hiç şüphem yok. Bizler yönetim kurulunda ki arkadaşlarımızla oturup 1 yıllık planımızı hazırladık. İnşallah her şey yolunda gider ve Rabbim gönlümüzden geçeni sezon sonu yaşamayı nasip eder. Burada tek eksik kalan ise Muratspor’u seven herkesin maddi manevi destek olmasıdır. Tribün kültürü ile nam salmış taraftar gruplarımızın da desteğiyle bu işi başaracağız. Allah bizleri sizlere karşı mahcup etmesin” dedi.

BAYSAL: “BİRÇOK SIKINTIMIZ VAR, MADDİ MANEVİ DESTEK BEKLİYORUZ”

İmza sonrası gazetecilere açıklama yapan Kulüp Başkanı Orhan Baysal da, "Kendisi daha önce ki kulüplerde elde ettiği başarılar ile rüştünü ispatlamıştır. İnşallah bizde de nice başarılar elde edecek ve kulübümüze nice başarılar yaşatacaktır. Kulüp olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz ve maddi manevi desteğe ihtiyacımız var. Aylardır ihale sürecinde olan ve bir türlü yapılmayan stadyum onarımı başta olmak üzere birçok sıkıntı ile karşı karşıyayız. Bir yıllık planlama yaptığımızda futbolcularımızın konaklayacağı tesis, futbolcu giderleri, deplasman masrafları vb. birçok masraf sadece yönetim kurulumuzun karşılayabileceği bir masraf değildir. Tüm herkesi elini taşın altına atmasını ve Muratspor’umuza sahip çıkmalarını bekliyoruz” diye konuştu.