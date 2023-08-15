Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü saha çalışmalarına devam ediyorMUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi Akçaalan Çok Amaçlı Salonunda kadınlarla birlikte ‘’Şiddet Farkındalığı ve Şiddetle Mücadelede Hukuki Destek Süreçleri’’ konulu atölye çalışması gerçekleştirilerek, kadın hakları konusunda bilgilendirme yapıldı

Atölye çalışmasında, şiddetin ne olduğuna ve şiddetle karşılaşıldığında neler yapılabileceğine ilişkin temel bilgiler verildi. Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şenay Yılmaz, belediyenin kadınlara yönelik hizmetleri ile kadın hakları konusunda açıklamalarda bulundu.

Atölyede, şiddet farkındalığı konusu Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Bürosu Sorumlusu Fethiye Kızak tarafından detaylandırıldı. Bodrum Belediyesi Kadın Danışma Merkezinde görev yapan Avukat Gözde Çakıroğlu ise şiddetin hukuki boyutu ve şiddetle mücadelede hukuki destek mekanizmaları ile ilgili paylaşımda bulundu. Atölye sonunda kadınlara, hijyen ve tanıtım çantası verildi.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, eşitliğin yaşamın her alanında etkili bir biçimde uygulanması, kadınların ve ayrımcılığa uğrayan grupların güçlendirilmesi için “ŞİDDETSİZ BİR HAYAT MÜMKÜN!’’ diyerek mahallelerdeki çalışmalarına ağustos ayı boyunca devam edecek.

Saha çalışmalarının kadınlara hak temelli hizmet verebilmek ve bilinçlenmelerine destek olmak adına uzun soluklu yapılması amaçlanırken bir sonraki çalışma, Mumcular’da planlanıyor.