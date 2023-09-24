Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesinde yaklaşık 200 bin kişiyi hedefleyen bir nüfus projeksiyonuyla planlanan 12 bin dönümlük yeni yerleşim bölgesinde ulaşım altyapısına yoğun bir şekilde yatırım yapıyor.

Bursa'daki ulaşım sorunlarını çözmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu taşıma gibi bir dizi önemli yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sadece şehir merkezinde değil, 17 ilçede de ulaşım altyapısını geliştirmeye devam ediyor. İnegöl, bu ilçelerden biri olup, gelecekte daha planlı ve sağlıklı bir şekilde büyümesi için planlanan yeni yerleşim alanının alt yapısının Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmasına büyük önem veriliyor. Bu kapsamda, imar yollarının yapımı için yoğun bir çalışma sürdürülüyor ve 20 kilometre uzunluğunda olan imar yollarının alt temel seviyeleri tamamlanmış durumda. Toplamda 315 bin metreküp kazı ve 420 bin metreküp dolgu işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca, Hüsnü Güven Bulvarı üzerinde 30 metre uzunluğunda, 32 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğinde bir köprü inşa ediliyor. Köprü çalışmaları kapsamında 7866 metre fore kazık, 25 adet kiriş, 1180 ton demir, 8700 metreküp beton ve 1000 metrekare prekast paneller kullanılıyor. Köprü inşaatında kiriş yerleştirme ve döşeme betonu dökme aşamasına gelinmiş durumda.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yeni İnegöl bölgesinde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyerek, 420 milyon lirayı aşacak olan bu büyük yatırımın hızla ilerlediğini vurguladılar. Başkan Aktaş, özellikle bölgedeki ana arterlerin ve yolların açılmasına öncelik verdiklerini belirterek, yeni konutlar inşa etmeyi düşünen vatandaşlara, yatırımcılara ve müteahhitlere, bölgenin altyapı ve yol ihtiyaçlarının hızla karşılanabileceğini ifade etti.

Bursa Milletvekili Ayhan Salman da İnegöl ilçesinin de dahil olduğu tüm Bursa ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi'nin büyük ölçekli yatırımlarını görmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Salman, Bursa'nın sürdürülebilir bir geleceğe taşınması için ilçe belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi ve merkezi hükümetin işbirliği içinde çalıştıklarını vurguladı.