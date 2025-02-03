Geçenlerde sayın Bülent Temelli beni arayarak yeni oluşturulan Kent Konseyi ile ilgili bilgilendirme toplantısının yapılacağını söyleyerek beni de bu toplantıya katılmam için davet etmişti. Ancak ben Bursa’da bazı işlerimin olması nedeniyle bu bilgilendirme toplantısına katılamamıştım.

Sayın Temelli’nin toplantıda yaptığı bilgilendirmeyi bana kendisi ile birebir telefonla görüştüğümde şunları kısa başlıklar olarak bana aktardı:

İnegöl için nelerin yapılması, eksik olan veya yapılması istenen her türlü hizmet için İnegöllü vatandaşların biz basın mensuplarına ulaşan şikayet ve önerileri Kent Konseyine bizlerin aracılığı ile ulaştırılması konusunda beni de bilgilendirmiş oldu.

Ben öncelikle sayın Bülent Temelli ve Konsey Üyelerine yapacakları çalışmalardan dolayı şimdiden başarılar diliyorum.

Herkesçe malum olan en önemli konu; İnegöl’ün bir sanayi kenti olduğu ve bundan dolayı sorunlarında bir o kadar çok olduğudur.

Ben şahsen İnegöl’ün en önemli sorunu olan trafik ve otopark sorunu ile bu eksiğin nasıl ve ne zaman çözüme kavuşacağı konusudur? Eğer bu büyük soruna acil olarak el atılmaz ise her gün artan araç sayısı ve park etme sorunu İnegöl’ün bütün ana arter ve sokaklarını kapatıp trafiğin felç olduğu bir yerleşim yerine döneceğinin altını çizmek istiyorum.

Ben sıkça köşemde belirttiğim konuların başında gelen trafikte ki keşmekeşliğin had safhaya geldiğini yazmıştım. Otoyolların her iki kenarına park eden araçlar artık daracık kaldırımlara da park eder oldu. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, kaldırımlarda motosikletliler mi ararsınız, bisikletliler mi ararsınız, insanları çileden çıkartmaktadır.

Bir ilginç konuyu da buradan aktarmadan geçemeyeceğim: ilçemizde yapılan alt yapı çalışmaları tam gaz devam ederken, döşenen su boruların üzerleri de kapatılmaya başladı. Tabi bu büyük soruna çözüldü derken, dökülen asfaltlar bazı yerlerde su hattında ki problemden dolayı yeniden kazılarak trafikte bir çilekeşlikte yaşanmaya başladı. Bu bahsi geçen yer Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde Göçmen Camii karşısında ki kavşağında asfaltı açılarak burada ki sorun şimdilik giderildi. Tabi sadece bu konu ile olarak burada ki sorunu aktardım. Daha başka yerlerde de böyle sorunlar var.

Bakın ben bu sorunları kendim yaşadığım için aktarmıyorum! Tekrar altını çizerek belirtmek istiyorum. Bütün bu sorunları aktarmam için evden her çıktığımda tanıdık eş dost ve arkadaşlarımız önümü keserek şikayetlerini dile getirdikleri için ben de buradan aktarıyorum.

Hepimiz bu ilçede yaşıyoruz. İlçemizin daha güzel ve yaşanabilir yer olması için çaba sarf etmek zorundayız. Ben de bu ilçede yaşayan biri olarak önce vatandaşlık görevimi ve daha sonrada bir basın mensubu olarak gördüğüm ve duyduğum şikayetleri gereken yerlere iletmek zorundayım.

Tabi yapılan her güzel iş için biz övgü ile bahsetmek zorundayız. Bunların başında sayın Belediye Başkanımız Alper Taban’ın yapmış olduğu güzel bir hizmet olan, geri dönüşüm konusundaki atılımı olduğunu ve bu hizmetin çevre için ne kadar önemli olduğunu da burada aktarmadan geçemeyeceğim.

İlçe genelinde ki temizliğin yetersiz olduğunu da burada belirmekte fayda var. Bu konuda temizlik görevlilerinin artırılması gerektiğini de belirtmek istiyorum.

Tabi benim ve bana gelen eksiklikler ve yapılması istenilenler bu kadar değil. Ben sayın Bülent Temelli ile eskiye dayalı samimiyetime dayanarak onun gerçekten çalışkan ve iyi bir siyasetçi olduğuna, beraber bir dönem siyasi hayatı sona eren bir partide beraber çalıştığım yıllardan biliyorum. Ve onun bu görevi de hakkıyla yerine getireceğine inancım tamdır.

Sayın Temelli’ye ve bu yeni oluşumda yer alan herkese şimdiden başarılar diliyorum.