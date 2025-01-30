SÜPER AMATÖR

A Grubu: Düşme hattında yer alan temsilcimiz bir üst basamağında yer alan Şükraniyespor ile Bursa’da zorlu bir maça çıktı. Ev sahibi 1-0 öne geçse de Anadolu FK maçı bırakmayıp beraberlik golünü buldu. Maç 1-1 bitince ikili avantajı İnegöl takımı elde etmiş oldu. Temsilcimizin bu maçı kaybetmemesi gerekiyordu. Anadolu FK bu hafta 3-0 hükmen kazanacak.

B Grubu: Lig ikincisi Kurtuluşspor bu hafta sahasında Tütünspor ile karşılaştı. Ev sahibi takım iki kez öne geçmesine rağmen karşılaşma 2-2 bitti. 84. dakikada bulduğu ikinci golden sonra temsilcimiz kalesinde ikinci golü yememeliydi. Bu iki puan kaybıyla Kurtuluşspor ilk defa play – off hattının dışında kalmış oldu. Kurtuluşspor bu hafta deplasmanda Orhangazi Hürspor ile karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda Orhangazi temsilcisi Hürspor 1-0 kazanmıştı.

C Grubu: Geçtiğimiz hafta grupta derbi maçı vardı. Favori olan taraf Orhaniyespor maçı 2-0 kazanarak yoluna kayıpsız devam etti. Alanyurt Gençlik’ in mücadelesi iyiydi. Temsilcimiz bundan sonra en kısa sürede puan ve puanlar alması gerek. Orhaniyespor, deplasmanda Görükle İpekspor’un konuğu olurken aynı gruptaki Alanyurt Gençlik sahasında Mudanyaspor’u ağırlayacak.

CERRAHSPOR MUTLU SONA DOĞRU

1.KÜME

1.Grup: Geçen haftadan morali düzelen Yenicespor bu hafta ligde sondan ikinci sırada yer alan Demirtaşspor’u 4-1 yenerek puanını 17’ye çıkarmış oldu. Sadettin Hocanın talebeleri bu hafta Bursa’da iddialı Yavuz Selimspor ile karşılaşacak.

3.Grup: Asırlık Çınar Doğanspor bu hafta 3-0 hükmen kazandı. Doğanspor, ilk yarıda İnegöl’de 4-1 ile geçtiği Barbarosspor ile Bursa’da karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz yenip en kötü lig beşinciliğini garantilemek isteyecektir.

4.Grup: Cerrahspor bu hafta lig ikincisi Gemlik Umurspor ile Bursa’da karşılaştı. Maçı bizim çocuklar 1-0 yenip lig ikinciliğine yükseldi. Haftalardır süren takip nihayet karşılık bulmuş oldu. Cerrahspor bu hafta 3-0 hükmen kazanacak.

5.Grup: Temsilcimiz Gençlergücü bu hafta Bursa’da lig sonuncusu Çekirge İdman Yurdu ile karşılaştı. Müsabakadan İnegöl takımı 3-2 yenik ayrıldı. Gençlergücü, Bursa’da şampiyon Bursa Gençlergücü ile karşılaşacak.

İlginç Bilgi: Salı günü Kurtuluş sahasında Kurtuluşspor U 16-Doğanspor U 16 karşılaşması vardı. Komşu iki mahalle takımın oyuncuları iyi ve centilmence mücadele etti. Müsabaka sonucunun önemi yok. Bizi nasıl ilgilendiren şu oldu; karşılaşmanın son bölümlerinde sahalarımızda pek yaşanmayan güzel bir olay gerçekleşti. İki yıldır ilçemizde saha komiserliğe yapan Rahim Yıldız her zamanki gibi yine görevini doğru ve güzel yaptı. Ancak bu sefer bir farklılık vardı. Oyuna Doğanspor’da forma giyen oğlu Bedirhan Yıldız giriyordu. Bedirhan oyuncu değiştirme kağıdını babasına verdi. Babası kağıdı aldı, inceledi ve oğlunu şöyle bir süzdü. Gururluydu. ‘’Oğlum, ne zaman büyüdü de amatör futbol oynuyordu’’ diye içinde geçirmiş olmalıydı. Oğlu oyuna gireceği için heyecanlıydı, babası ondan da heyecanlıydı. Biz de olayın fotoğrafını çekip bu anı ölümsüzleştirdik.