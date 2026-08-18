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Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Melih Meriç yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meriç, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Karataş Mahallesi’nde meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sokakta kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı.

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, bıçaklı saldırıya uğradı. Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırılan Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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