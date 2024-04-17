Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, İsrail ve İran arasında yaşanan son olayların ardından siyasi partilere birlik çağrısında bulundu.

Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ortadoğu’da yaşanan karışıklığa ilişkin konuşan Yılmaz, "Dünya, bölgemiz odaklı bir değişim eşiğindedir. 3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde değiliz artık, tam da içindeyiz. İran ve İsrail arasında ortaya çıkan savaş ihtimali sorunlarımızı büyütmektedir. Bu görüntüde içeride bir siyasi rekabet işleri daha da kötü hale getirebilir. Birlikte çalışma kültürüne geçilmelidir. Hükümet ve muhalefet ülkenin sorunlarına odaklanmalı. Mayıs ve haziran aylarında Rusya ve Çin gibi ülkeler de İran-İsrail sorununda taraf olarak Suriye ve Akdeniz’de nasıl bir pozisyon alacağını gösterecektir. Benim tavsiyem iktidar da, muhalefet de ülke güvenliği ekseninde birlikte hareket edip; ülke savunması adına hangi ilave tedbirler alınabilir, bu meselelere odaklanmalıdır. Mesela yeni savaş uçakları alınacak mı? Bu acil bir meseledir. Türkiye bu kutuplaşma sürecinde hangi eksende kendini konumlandıracak? Birlik, birlik, birlik, başka yolumuz yok" dedi.