Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Çiftlik köyüne 25 yıllık sulama suyu yatırımı yapıldı.

Yenice ilçesine bağlı Çiftlik köyüne Domuzcular mevkisine kurulan güneş enerjisi sistemi sayesinde yine iki kilometre uzaklıktaki maden göleti sahasına altı metrelik kuyudan 25 hplik dalgıç pompa ile gündüzleri sürekli su atımı sağlanacak.

Çiftlik Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Özcan, Çanakkale İl Özel İdaresi, kooperatif geliri ve köylülerin yardımıyla gerçekleştirilen sistemde ilk olarak güneş enerjisi panellerinin kurulduğunu belirterek, “Köyümüzde bundan sonra sulama suyu sıkıntısı yaşanmaması amacıyla bu sistemi kurduk. Köyümüze 25 yıllık sulama suyu sağlayacak bu sistem ile 25 hplik dalgıç pompa ile maden göleti sahasına saniyede 10 litre su atılacak ” dedi. Özcan, yatırım maliyetinin 2 milyon TL civarında olduğunu ifade ederek, “Yaptığımız sistem ile gerçekleştirilecek sulama suyunun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.