

Hastaneye kaldırılan genç, yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan Lokman Ö. (26) yönetimindeki 16 BNA 950 plakalı motosiklet aynı şeritte önünde seyir halinde olan Hanifi A. (60) yönetimindeki 16 AJU 088 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet, karşı istikametinden seyir halinde Kaan K. (23) yönetimindeki 16 BAE 241 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet ile sürücü otomobilin altıda sıkıştı. Ağır yaralanan genç, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan yaralı genç burada tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü genç ağır yaralandı. Otomobilin altında kalan genç itfaiye ekipleri tarafından aracın altında çıkarıldı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan genç tedavi altına alındı.

Detaylar gelecek...