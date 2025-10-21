Açık pazar alanında oluşabilecek sağlık risklerine dikkat çekerek özellikle kış aylarında pazar alışverişinin çileye dönüştüğünü vurgulayan Halil Kaynar açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

HİJYEN VE SAĞLIK AÇISINDAN CİDDİ RİSKLER BARINDIRIYOR

“Değerli basın mensupları, kıymetli Yeniceköy mahalle sakinleri ve kamuoyu, Saadet Partisi İnegöl Yeniceköy Mahalle teşkilatı olarak, bugün burada İnegöl Belediyesi’nin Yeniceköy mahallemize kapalı pazar alanı yapılmayışını ele almak üzere toplanmış bulunuyoruz. Mahallemizin temel ihtiyaçlarından biri olan bu hizmetin yıllardır ihmal edilmesi, hem halkımızın günlük yaşamını olumsuz etkilemekte hem de belediyenin adaletli hizmet anlayışını sorgulatmaktadır. Öncelikle, halihazırdaki açık pazar alanımızın durumuna değinmek istiyorum. Bu alan, hijyen ve sağlık açısından ciddi sorunlar barındırmaktadır. Yağmur, kar, toz ve rüzgar gibi hava koşulları nedeniyle ürünler kirlenmekte, satıcılar ve alıcılar sağlıksız koşullarda alışveriş yapmak zorunda kalmaktadır. Özellikle gıda ürünlerinin açıkta sergilenmesi, bakteri ve hastalık riskini artırmakta, halk sağlığını tehdit etmektedir. Kent estetiği bakımından da bu açık pazar, düzensiz tezgahlar, atık birikimleri ve görsel kirlilikle mahallemizin modern yapısına yakışmamaktadır. Yeniceköy gibi gelişen bir yerleşimde, bu ilkel koşullar kabul edilemez bir durumdur.”

MEVCUT DURUM BELEDİYENİN EŞİT HİZMET ANLAYIŞINI ZEDELEMEKTE

“Kapalı pazar yerinin önemi ise tartışılmazdır. Kapalı bir pazar alanı, hava koşullarından bağımsız olarak hijyenik bir ortam sağlar, ürünlerin tazeliğini korur ve alışverişi daha konforlu hale getirir. Ayrıca, kent estetiğini artırır, trafik ve güvenlik sorunlarını minimize eder. Böyle bir tesis, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltir ve ekonomik dolaşımı destekler. Yeniceköy mahallemiz, İnegöl’ün önemli toplu konut bölgelerinden biridir. Güncel nüfus verilerine göre, mahallemizin nüfusu yaklaşık 16.239 kişiye ulaşmıştır. Bu nüfus artışı, mahallemizin hızla büyüyen bir yerleşim olduğunu göstermektedir. Ne yazık ki, İnegöl’deki diğer toplu konut alanlarında –örneğin Alanyurt, Akhisar gibi bölgelerde– kapalı pazar yerleri inşa edilmiş ve hizmete açılmışken, Yeniceköy’de bu hizmetten mahrum bırakılmışız. Bu ayrımcılık, mahalle sakinleri arasında adaletsizlik duygusu yaratmakta ve belediyenin eşit hizmet anlayışını zedelemektedir.”

KIŞ AYLARINDA PAZAR ALIŞVERİŞİ ÇİLEYE DÖNÜŞÜYOR

“Bu gecikmenin yarattığı sıkıntılar ise saymakla bitmez. Özellikle kış aylarında pazar alışverişi bir çileye dönüşmekte, yaşlılar, çocuklar ve engelliler için erişim zorlaşmaktadır. Ekonomik olarak da esnafımız zarar görmekte, satışlar düşmekte ve mahalle ekonomisi etkilenmektedir. Pandemi dönemlerinde gördüğümüz gibi, açık alanlar salgın riskini artırırken, kapalı pazarlar daha güvenli bir alternatif sunar. Bu ihmal, mahallemizin gelişimini engellemekte ve halkımızın temel haklarını göz ardı etmektedir.”

BÜYÜKŞEHİRİ VE İNEGÖL BELEDİYESİNİ, MAHALLEMİZE HAK ETTİĞİ PAZAR ALANINI KAZANDIRMAYA DAVET EDİYORUM

“Belediyenin, yapacağı işleri öncelik sıralamasına göre planlaması gerektiğini vurgulamak isterim. Yeniceköy’ün nüfusu ve ihtiyaçları göz önüne alındığında, kapalı pazar alanı gibi temel bir hizmet öncelikli olmalıdır. Lüks projeler veya ikincil yatırımlar yerine, halkın günlük yaşamını doğrudan etkileyen bu tür altyapı çalışmaları bir an önce gerçekleştirilmelidir. İnegöl Belediyesi kapalı pazaryeri yapacağını hep söylüyor. Yine seçim döneminde büyükşehir belediyesi tarafından da birçok vaatte bulunuldu. Her iki tarafı da bu konudaki gecikmeyi sona erdirmeye ve mahallemize hak ettiği kapalı pazar alanını kazandırmaya davet ediyorum.

Saadet Partisi Yeniceköy Mahalle Teşkilatı olarak, bu konunun takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz. Mahalle sakinlerimizin haklarını savunmak için her türlü yasal ve demokratik yolu kullanacağız. Yeniceköy halkının daha iyi bir yaşamı hak ettiğine inanıyoruz. Son olarak, tüm mahalle halkımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Birlikte daha güzel yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz.”