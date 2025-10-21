Paylaşımında, eski tip sürücü belgelerinin 31 Ekim 2025 tarihine kadar yenilenmesi gerektiğini hatırlatan Arslan, süre dolmadan başvuru yapılması gerektiğini vurguladı.

Yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kullanmakta olduğunuz eski tip sürücü belgeleriniz 31 Ekim 2025 tarihine kadar indirimli bedel olan 15 TL ödeyerek tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerimizden değiştirilmektedir.

01.11.2025 tarihinden itibaren değiştirilecek olan eski tip sürücü belgeleri için 1.420 TL değerli kağıt, 340 TL vakıf hizmeti ve 5678,60 TL harç bedeli olmak üzere toplam 7.438,60 TL yatırılması gerekmektedir. (B sınıfı için)