CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, İnegöl'de iktidar partisinden daha fazla hizmet getirmeye çalıştıklarını söyledi.

“TÜM MESAİMİ İNEGÖL İÇİN HARCIYORUM”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in İnegöl'ü sevdiğini ve hizmet noktasında her türlü desteği vermeye çalıştığını söyleyen Başkan Şahin, "Bize düşen görev İnegöl'ün gönlünü kazanmak. İlçe Başkanlığım döneminde tüm mesaimi İnegöl için harcıyorum. Sürekli muhtarlarımızla, sorun yaşayan vatandaşlarımızla bir ara gelip çözüm arıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallelerimizde eş zamanlı olarak sürdürdüğü çalışma ve projeler var. Biz işimizi yapıyoruz. Çünkü İnegöl her şeyin en iyisine ve en güzeline layık" diye konuştu.

“KAYBEDENİN OLMADIĞI BİR SEÇİM OLDU”

İnegöl'e yakışır olgunlukta bir seçim dönemi atlattıklarını da söyleyen Başkan Şahin, "Kaybedenin olmadığı bir seçim oldu. Büyük bir olgunlukla, saygı ve sevgiyle tamamladığımız bir seçim geçirdik. Parti içi demokraside örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Partimize sahip çıkan, parti içinde yarışan herkes bizim arkadaşımız, kardeşimiz. Bu nedenle kongrede üzerine düşen görevi yerine getiren tüm dava arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Oldukça samimi ortamda geçen ziyaret sonrası Yıldırım Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Bayraktar ve Yıldırım Gazetesi İnegöl ekibiyle hatıra fotoğrafı çekildi.