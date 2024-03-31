Yeniden Refah İnegöl’de aday olan Mehmet Kaygusuz, 31 Mart yerel seçimi için oyunu kullandı. Oy kullanmak için Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu’na gelen Kaygusuz, kısa bir süre bekledikten sonra oyunu 1158 nolu sandıkta kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Kaygusuz, "Siyasetin sözü bitti tabi bugün. Vatandaş sözünü söyleyecek. İnşallah ne söylediğini de saat 5'ten sonra sandıklar açıldığı zaman göreceğiz. Bütün ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Biz kendimizi anlattık. Ne kadar anlattıksa vatandaşımız takdir ederse, Cenabı Hak'kın tabiki öncelikle dilediğine verir. Bizde hayırlısını diliyoruz ve halkımıza katılımı için, ülkeyi sevdiği için, İnegöl'ü sevdiği için teşekkür ediyoruz." dedi.