Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde yerel seçimlere yönelik ittifak kararını açıkladı. Erbakan, "Milletimiz ittifak istemiyor" ifadelerini kullandı.

Erbakan'ın konuşmalarından satır başları şöyle;

"Şanlıurfa'da, Elazığ'da, Yozgat'da, Düzce'de, Kocaeli'de iddialıyız. Birçok ilde seçimlere favori olarak giriyoruz. Yeniden Refah Partimizin üye sayısı 411 bin 300'e ulaşmış durumda. 5 ayın içerisinde 265 binden 411 bine yükseldi. 31 Mart seçimlerine 500 bin üye ile girerek yerel yönetimlerde Yeniden Refah iktidarını sağlayacağız. Ardından inşallah 2028'de milli görüş iktidarını gerçekleştireceğiz. Bir ittifakın içerisinde, Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alıp almayacağımız merak ediliyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday gösterip göstermeyeceğimiz merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığımızı o dönemde açıklamış olmamıza rağmen Sayın Erdoğan lehine adaylıktan çekildik. Mutabakat metnimiz sayesinde ilkelerimizin arkasında durduğumuzu ortaya koymuş olduk. 8-9 ay sonra üzülerek ifade ediyoruz ki metinle ilgili olumlu gelişme olmamıştır. Hatta yazanların tersi ortaya konuldu. Bu gerçek 31 Mart'a ilişkin ittifak kararımızın şekillenmesinde rol oynayan bir husustu. Bütün bunlara rağmen bizler bu seçimlerde ittifak yapılması halinde İstanbul'un CHP'den geri alınmasına vesile olunabilir mi düşüncesine katıldık. İktidarın icraatlarında olumlu değişime neden olabilir mi diye hareket ettik, toptan retçi anlayışına girmedik ancak müzakerede 5 sebep ortaya çıktı. Birincisi bu seçimin 14 Mayıs'tan önemli farkı olduğunu gördük. Milletimiz ittifak yapmasını istemiyor. Nereden biliyorsunuz istemediğini... Bizim teşkilatlarımız 150 binin üzerinde üye artışı sağladı. 200 bin üye kaydetmek için siz 2 milyon insanla muhatap oluyorsunuz. Yüz binlerce teşkilat mensubu sahada, bu üyeleri kaydederken bu insanlarımız geçen seçimde doğru yaptınız ama bu seçimde ittifak yapmayın dedi. Oy verecek alternatif arıyoruz dediler. Elbette ki bizim önceliğimiz aziz milletimizin bizden beklentisi. İkinci sebep, teşkilatlarımız bu ittifakın içinde yer almak istemiyor. Bu seçimde teşkilatların yüzde 95'i istemiyor. Bu fedakar teşkilatlarımızın motivasyonu, talepleri bizim için önemli olmayacak da ne olacak? Üçüncü konu, bu seçimlere biz 14-28 Mayıs gibi beka seçimleri olarak bakmıyoruz. Bir belediye başkanı yasaları değiştiremez, Anayasa'yı değiştiremez. Biz de bağımsız siyasi parti olarak bu seçimde ilk belediyelerimizi kazanmayı, milletimize kendimizi göstermeyi istiyoruz. Dördüncü husus da, 14 Mayıs'ta karşı blok bu seçimlere ittifak halinde girmiyor. Karşı blokta ittifak yoksa bu tarafta da ittifakın yapılması çok ciddi bir önem arz etmiyor. Beşinci husus, AK Parti heyetinin bizlere dengeli bir teklifle gelmediğini görmüş bulunmaktayız. Biz bunlara rağmen masayı dağıtmak istemedik, iyi niyetle görüşmeyi kabul ettik ancak adil ve dengeli teklifle karşılaşmadık. Madem İstanbul ve Ankara'da değişim istiyoruz. Öyleyse Yeniden Refah'ın adımları kadar AK Parti tarafının da adil çerçevede adımlar atmasını beklemek siyaseten doğaldır. Bir ittifak olacaksa orta noktada buluşulması, adil ve makul çerçevede mutabakat gerekirdi. AK Parti ile 31 Mart'ta ittifak yapmamak, Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızı göstermesi kararı aldık."