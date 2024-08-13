Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. 31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Akpunar, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Akpunar açıklamasında, "Gördüğüm lüzum üzerine mensubu olduğum Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Nerede olursak olalım, tek gayemiz hemşerilerimize hizmet etmektir. Rabbim hayırlara vesile kılsın" ifadelerini kullandı.

Seçim sürecinde, AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in "O arkadaşımızdan belediye başkanı olmaz, çoban bile olmaz" şeklindeki eleştirilerine yanıt olarak, seçim zaferinin ardından Akpunar, çoban kıyafetiyle ilçe sokaklarında tur atmıştı.

Akpunar'ın istifasının ardından AK Parti'ye katılacağı yönünde iddialar gündeme geldi.