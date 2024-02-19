İnegöl’de Belediye Başkanlığını kazanma noktasında iddia koyan partiler arasında yer alan Yeniden Refah’ta Belediye Meclis Üyesi aday listeleri tamamlanma aşamasına geldi.
Edinilen bilgiye partinin İlçe Başkanlığını yapan İlhan Baykan meclis üyesi listelerinde yer alacak. Listede sürpriz isimlerde yer alıyor.
Daha önce İnegöl Belediyesi’nde Zabıta komiserliği yapan Fehmi Doğan, iş adamı Necati Yalçınyiğit, Akademisyen Yunus Emre Ay, sanayi esnaflarından Ayhan Kılıçer, parti yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Ergün, Ali Rıza Kara ce Ercan Emre, ile 2023 Genel seçimlerinde Bursa 2. Bölge 3. Sıra Milletvekilliği adayı gösterilen Avukat Gözde Çelik’in Belediye Meclis Üyesi listelerinde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.
Yeniden Refah Partisi’nde belediye meclis üyesi aday belirleme çalışmaları sürerken listenin yarın İlçe Seçim Kuruluna verileceği öğrenildi.