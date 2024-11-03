Yenidoğan Çetesi'ne yönelik soruşturmayı yürüten savcıyla ilgili “Yenidoğan Çetesi'ni çökerten kahraman savcı dosyadan el çektirildi” iddialarıyla bazı paylaşımlar yapılmıştı.

Soruşturma Başlatıldı

Gerçekleri yansıtmayan bu haberler ve paylaşımlar hakkında ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine hakaret’ ve ‘iftira’ suçlarından soruşturma açıldı.

Dinçer Gökçe Gözaltına Alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen başlatılan soruşturma kapsamında, haberi ilk olarak yayınlayan Halk Tv Haber Müdürü Dinçer Gökçe ve bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürlerinin gözaltına alındığı bildirildi.