TÜBİTAK tarafından yürütülen proje çerçevesinde 40 öğrenci Karaman GES ve ADASU HES’e ziyaret gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülen “Özel Yetenekli Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Yenilenebilir Enerji Kaynakları Temalı Sosyobilimsel Dönüşümsel Sorgulama Modelinin Geliştirilmesi” projesi çerçevesinde, özel yetenekli öğrencileri ağırladı. Öğrenciler Karaman Güneş Enerji Santrali (GES) ve ADASU Hidroelektrik Santrali’ni (HES) ziyaret etti. Karaman GES ziyaretinde öğrencilere alanında uzman isimler tarafından, güneş enerjisi santralinin yapısı, üretim kapasitesi, kontrol ve işletme süreçleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Ayrıca, santralde bakım ve arıza durumlarında nasıl müdahale edildiği konusunda bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere santralin kullanılan türbin tipinden üretim kapasitesine kadar çeşitli bilgiler aktarıldı.