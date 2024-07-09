Yalova’nın Termal ilçesine bağlı Yenimahalle köyünde kadınlara özel açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

Yenimahalle Köyü Muhtarı Halit Şahin tarafından kadınlara özel açık hava sinema etkinliği yapıldı. Köy meydanında gerçekleştirilen etkinlikte, kadınlar “WhatsApp” grubunda oy çokluğuyla seçtikleri "Mavi Boncuk" filmini hep birlikte izledi. Sinema keyfine katılan köy sakinlerine ücretsiz çay ve su servisi de yapıldı. Her hafta tekrarlanması planlanan etkinlik, köyde büyük bir beğeniyle karşılandı.