Aydın, Köfteci Yusuf'a yönelik saldırının bir komplo ve marka karalaması olduğunu vurguladı.

Yenişehirli iş insanı Yusuf Akkaş'ın, merkezi Yenişehir'de bulunan ve kendi çiftliğinde et üreten işletmesinin 200'den fazla şubesi ile 10.000'den fazla kişiye istihdam sağladığını belirten Aydın, "Yusuf Akkaş'a yönelik bu karalama kampanyasını esefle kınıyorum. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır. Tek merkezden dağıtılan ürünlerde 200'den fazla şubede sorun yokken, neden sadece iki şubede böyle bir durum yaşandı? Bunu hiç sorguladınız mı?" ifadelerini kullandı.