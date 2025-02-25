İHALE İLANI BURSA YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN

  1. Belediyemiz tarafından 101 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile 5 (beş) yıllığına kiralanacaktır. 
  2. İhaleler 06/03/2025 Perşembe günü tabloda belirtilen saatte Yenigün Mah. Kozdere Cad. No:9 Yenişehir/BURSA adresinde Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi salonunda Encümence yapılacaktır.
  3. İhaleye katılabilmek için;
  1. İkametgâh belgesi, nüfus kâğıdı fotokopisi,
  2. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
  3. Geçici teminat makbuzu veya 2886 Sayılı DİK 26.maddesindeki teminatlar,
  4. Vekaleten İhaleye katılınıyor ise noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi
  5. Tüzel kişiliklerde Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, Meslek Odası Belgesi,
  6. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü veya vekâletname
  7. Dernekler vb için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi
  8. Belediyemizi borcu olmadığına dair Tahakkuk servisinden alınmış borcu yoktur yazısı, İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve imzalı şartname,
  9. İhale şartnamesi mesai saatinde içinde görülüp; istenildiğinde 05/03/2025 Çarşamba günü mesai bitimi saat 17:00 kadar 1.000,00 TL bedelle satın alınabilir. İhale dokümanı her bir ihale için ayrı olarak temin edilecek olup ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
  1. Belirlenen kira bedeli, net kira bedeli olup, her türlü vergi, harç ve sözleşme giderleri vb tüm giderler kiracıya aittir.
  2. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17. Maddesi gereğince ilan olunur.
S. N. Mahalle Ada Parsel Alan (M2) Kat Bbno Muhammen Bedeli (Aylık TL) Geçici Teminat (TL) İhale saati
1 Çayır 14 60 13.00 Zemin 4        4,000.00      7,200.00  09:00
2 Çayır 14 60 14.00 Zemin 5        4,500.00      8,100.00  09:04
3 Çayır 14 60 14.00 Zemin 6        4,500.00      8,100.00  09:08
4 Çayır 14 60 17.00 Zemin 2        4,000.00      7,200.00  09:12
5 Çayır 14 65 20.38 Zemin 6        6,500.00    11,700.00  09:16
6 Çayır 14 65 95.26 Zemin 13      17,000.00    30,600.00  09:20
7 Çayır 14 65 20.16 Zemin 22        9,000.00   16,200.00  09:24
8 Çayır 14 65 19,71 Zemin 20        8,000.00    14,400.00  09:28
9 Çayır 14 65 20,79 Zemin 21        8,000.00    14,400.00  09:32
10 Çayır 14 65 95.50 K1 31        9,000.00    16,200.00  09:36
11 Çayır 14 65 76.69 K1 27        8,500.00    15,300.00  09:40
12 Çayır 14 65 20,38 Zemin 7        6,500.00    11,700.00  09:44
13 Çayır 14 65 20,35 Zemin 8        6,500.00    11,700.00  09:48
14 Çayır 14 65 20,37 Zemin 4        6,500.00    11,700.00  09:52
15 Çayır 14 65 20,38 Zemin 5        6,500.00    11,700.00  09:56
16 Çayır 14 65 20,38 Zemin 2        6,500.00    11,700.00  10:00
17 Çayır 14 65 20,38 Zemin 3        6,500.00     11,700.00  10:04
18 Çayır 14 65 12,28 K1 24        3,500.00      6,300.00  10.08
19 Çayır 14 65 35,76 K1 25        4,500.00      8,100.00  10:12
20 Çayır 14 65 142.25 K1 23        8,000.00    14,400.00  10:16
21 Çayır 14 65 71.11 K1 30        6,500.00    11,700.00  10:20
22 Çayır 14 65 137.30 K.1 29        6,000.00    10,800.00  10:24
23 Çayır 14 68 13.00 Zemin BÜFE        4,000.00      7,200.00  10:28
24 Çayır 15 23 134.00 K1 9      14,000.00   25,200.00  10:32
25 Çayır 15 23 22.00 Zemin 4        6,000.00     10,800.00  10:36
26 Çayır 16 24 98.66 Zemin Depo        9,000.00    16,200.00 10:40
27 Çayır 16 24 98.66 Bodrum WC        4,500.00      8,100.00  10:44
28 Çayır 17 3 18.00 Zemin 3        5,000.00      9,000.00  10:48
29 Çayır 17 3 17.00 Zemin 4        4,750.00      8,550.00  10:52
30 Çayır 17 3 17.00 Zemin 6        4,750.00      8,550.00  10:56
31 Çayır 17 3 17.00 Zemin 7        5,000.00      9,000.00  11:00
32 Çayır 17 3 18.00 Zemin 8        5,000.00      9,000.00  11:04
33 Çayır 17 3 10.00 Zemin 13        4,000.00      7,200.00  11:08
34 Çayır 17 3 35.00 K1 14        6,500.00    11,700.00  11:12
35 Çayır 17 3 23.00 K1 15        5,500.00      9,900.00  11:16
36 Çayır 17 3 16.00 K1 22        3,500.00      6,300.00  11:20
37 Çayır 17 3 16.00 K1 24        3,500.00      6,300.00  11:24
38 Çayır 17 3 17.00 Zemin 5        5,000.00      9,000.00  11:28
39 Çayır 17 3 17.00 Zemin 10        5,000.00      9,000.00  11:32
40 Çayır 18 1 29.00 Zemin 1        7,000.00    12,600.00  11:36
41 Çayır 18 1 19.00 Zemin 2        5,500.00      9,900.00  11:40
42 Çayır 18 1 19.00 Zemin 3        5,500.00      9,900.00  11:44
43 Çayır 18 1 19.00 Zemin 4        5,500.00      9,900.00  11:48
44 Çayır 18 1 28.00 Zemin 9        6,000.00    10,800.00  11:52
45 Çayır 18 1 27.00 Zemin 10        6,000.00   10,800.00  11:56
46 Çayır 18 1 19.00 Zemin 5        5,500.00      9,900.00 12:00
47 Çayır 18 1 41.00 Zemin 6        9,000.00    16,200.00  12:04
48 Çayır 18 1 17.00 Zemin 8        5,000.00     9,000.00  12:08
49 Yenigün 129 247 100.00 Zemin 4      25,000.00    45,000.00  12:12
50 Yenigün 129 247 100.00 Zemin 5      25,000.00    45,000.00  12:16
51 Yenigün 129 247 100.00 Zemin 3      20,000.00    36,000.00  12:20
52 Tabakhane 338 13 80.00 Zemin 5        8,500.00    15,300.00  12:24
53 Tabakhane 338 13 80.00 Zemin 4        8,500.00    15,300.00  12:28
54 Tabakhane 338 13 80.00 Zemin 1        8,500.00    15,300.00  13:00
55 Çayır 434 1 25.00 Zemin 3        8,000.00    14,400.00  13:04
56 Çayır 434 1 25.00 Zemin 2        8,000.00    14,400.00  13:08
57 Çayır 434 1 339.00 K1 13      15,000.00    27,000.00  13:12
58 Çayır 435 52 16.00 Zemin 13        6,000.00    10,800.00  13:16
59 Çayır 435 52 20.00 Zemin 10        6,500.00    11,700.00  13:20
60 Çayır 435 52 20.00 Zemin 12        6,000.00    10,800.00  13:24
61 Çayır 435 52 116.70 K1 15        8,000.00    14,400.00  13:28
62 Çayır 435 52 49,50 K1 16        6,000.00    10,800.00  13:32
63 Çayır 435 52 257.50 K1 17      11,000.00    19,800.00  13:36
64 Çayır 435 52 20.00 Zemin 9        5,000.00      9,000.00  13:40
65 Çayır 435 54 29.00 Zemin 3        7,500.00    13,500.00  13:44
66 Çayır 435 54 29.00 Zemin 4        7,500.00    13,500.00  13:48
67 Çayır 435 54 25,5 Zemin 1        7,000.00    12,600.00  13:52
68 Çayır 435 54 134.00 K1 10        9,000.00    16,200.00  13:56
69 Çayır 435 54 231.00 K1 11      10,200.00    18,360.00  14:00
70 Çayır 435 54 29.00 Zemin 2        7,500.00    13,500.00  14:04
71 Çayır 435 54 16.00 Zemin 9        3,000.00      5,400.00  14:08
72 Çayır 435 55 196.40 K1 7        9,000.00    16,200.00  14:12
73 Çayır 435 55 25.50 Zemin 4        6,000.00    10,800.00  14:16
74 Çayır 435 55 25,5 Zemin 2        7,000.00    12,600.00  14:20
75 Çayır 435 55 25,5 Zemin 3        7,000.00    12,600.00  14:24
76 Çayır 488 22 20,40 Zemin 3        7,000.00    12,600.00  14:28
77 Çayır 488 22 20,40 Zemin 8        7,000.00    12,600.00  14:32
78 Çayır 488 22 20,40 Zemin 9        7,500.00    13,500.00  14:36
79 Çayır 488 22 18.00 Zemin 10        7,000.00    12,600.00  14:40
80 Çayır 488 22 18.00 K1 16        4,000.00      7,200.00  14:44
81 Çayır 488 22 68.00 K1 14        6,000.00    10,800.00  14:48
82 Çayır 488 22 24.00 K1 17        2,000.00      3,600.00  14:52
83 Çayır 488 22 44.00 K1 18        3,000.00      5,400.00  14:56
84 Çayır 488 22 20.00 Zemin 9        7,500.00    13,500.00  15:00
85 Çayır 488 22 20.00 Zemin 2        7,500.00    13,500.00  15:04
86 Çayır 488 22 20.00 Zemin 11        7,500.00    13,500.00  15:08
87 Çayır 488 22 24.00 K1 19        2,000.00     3,600.00  15:12
88 Çayır 488 22 24.00 K1 18        2,000.00      3,600.00  15:16
89 Çayır 488 22 16.00 K1 13        1,500.00      2,700.00  15:20
90 Çayır 488 22 16.00 K1 14        1,500.00      2,700.00  15:24
91 Çayır 488 22 16.00 K1 15        1,500.00      2,700.00  15:28
92 Çayır 488 22 24.00 K1 21        2,000.00      3,600.00  15:32
93 Çayır 488 22 24.00 K1 22        2,000.00      3,600.00  15:36
94 Çayır 488 22 24.00 K1 23        2,000.00      3,600.00  15:40
95 Çayır 488 22 24.00 K1 24        2,000.00      3,600.00 15:44
96 Çayır 488 22 24.00 K1 16        2,000.00      3,600.00 15:48
97 Çayır 488 22 24.00 K1 17        2,000.00      3,600.00  15:52
98 Çayır 568 358 74.00 Dükkan         5,000.00      9,000.00  15:56
99 100.Yıl 7.00 E.Gazi Sit. Karşısı Büfe        5,000.00      9,000.00  16:00
100 Yenigün 80.00 Taksi Durağı      14,000.00    25,200.00  16:04
101 Kurtuluş Sertaç Dübek Parkı Çay Bahçesi Büfesi        4,000.00      7,200.00  16:08
#ilangovtr Basın No ILN02177079