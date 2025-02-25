İHALE İLANI BURSA YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN
- Belediyemiz tarafından 101 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği açık arttırma usulü ile 5 (beş) yıllığına kiralanacaktır.
- İhaleler 06/03/2025 Perşembe günü tabloda belirtilen saatte Yenigün Mah. Kozdere Cad. No:9 Yenişehir/BURSA adresinde Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi salonunda Encümence yapılacaktır.
- İhaleye katılabilmek için;
- İkametgâh belgesi, nüfus kâğıdı fotokopisi,
- Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
- Geçici teminat makbuzu veya 2886 Sayılı DİK 26.maddesindeki teminatlar,
- Vekaleten İhaleye katılınıyor ise noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi
- Tüzel kişiliklerde Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, Meslek Odası Belgesi,
- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü veya vekâletname
- Dernekler vb için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi
- Belediyemizi borcu olmadığına dair Tahakkuk servisinden alınmış borcu yoktur yazısı, İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve imzalı şartname,
- İhale şartnamesi mesai saatinde içinde görülüp; istenildiğinde 05/03/2025 Çarşamba günü mesai bitimi saat 17:00 kadar 1.000,00 TL bedelle satın alınabilir. İhale dokümanı her bir ihale için ayrı olarak temin edilecek olup ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
- Belirlenen kira bedeli, net kira bedeli olup, her türlü vergi, harç ve sözleşme giderleri vb tüm giderler kiracıya aittir.
- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17. Maddesi gereğince ilan olunur.
|S. N.
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Alan (M2)
|Kat
|Bbno
|Muhammen Bedeli (Aylık TL)
|Geçici Teminat (TL)
|İhale saati
|1
|Çayır
|14
|60
|13.00
|Zemin
|4
|4,000.00
|7,200.00
|09:00
|2
|Çayır
|14
|60
|14.00
|Zemin
|5
|4,500.00
|8,100.00
|09:04
|3
|Çayır
|14
|60
|14.00
|Zemin
|6
|4,500.00
|8,100.00
|09:08
|4
|Çayır
|14
|60
|17.00
|Zemin
|2
|4,000.00
|7,200.00
|09:12
|5
|Çayır
|14
|65
|20.38
|Zemin
|6
|6,500.00
|11,700.00
|09:16
|6
|Çayır
|14
|65
|95.26
|Zemin
|13
|17,000.00
|30,600.00
|09:20
|7
|Çayır
|14
|65
|20.16
|Zemin
|22
|9,000.00
|16,200.00
|09:24
|8
|Çayır
|14
|65
|19,71
|Zemin
|20
|8,000.00
|14,400.00
|09:28
|9
|Çayır
|14
|65
|20,79
|Zemin
|21
|8,000.00
|14,400.00
|09:32
|10
|Çayır
|14
|65
|95.50
|K1
|31
|9,000.00
|16,200.00
|09:36
|11
|Çayır
|14
|65
|76.69
|K1
|27
|8,500.00
|15,300.00
|09:40
|12
|Çayır
|14
|65
|20,38
|Zemin
|7
|6,500.00
|11,700.00
|09:44
|13
|Çayır
|14
|65
|20,35
|Zemin
|8
|6,500.00
|11,700.00
|09:48
|14
|Çayır
|14
|65
|20,37
|Zemin
|4
|6,500.00
|11,700.00
|09:52
|15
|Çayır
|14
|65
|20,38
|Zemin
|5
|6,500.00
|11,700.00
|09:56
|16
|Çayır
|14
|65
|20,38
|Zemin
|2
|6,500.00
|11,700.00
|10:00
|17
|Çayır
|14
|65
|20,38
|Zemin
|3
|6,500.00
|11,700.00
|10:04
|18
|Çayır
|14
|65
|12,28
|K1
|24
|3,500.00
|6,300.00
|10.08
|19
|Çayır
|14
|65
|35,76
|K1
|25
|4,500.00
|8,100.00
|10:12
|20
|Çayır
|14
|65
|142.25
|K1
|23
|8,000.00
|14,400.00
|10:16
|21
|Çayır
|14
|65
|71.11
|K1
|30
|6,500.00
|11,700.00
|10:20
|22
|Çayır
|14
|65
|137.30
|K.1
|29
|6,000.00
|10,800.00
|10:24
|23
|Çayır
|14
|68
|13.00
|Zemin
|BÜFE
|4,000.00
|7,200.00
|10:28
|24
|Çayır
|15
|23
|134.00
|K1
|9
|14,000.00
|25,200.00
|10:32
|25
|Çayır
|15
|23
|22.00
|Zemin
|4
|6,000.00
|10,800.00
|10:36
|26
|Çayır
|16
|24
|98.66
|Zemin
|Depo
|9,000.00
|16,200.00
|10:40
|27
|Çayır
|16
|24
|98.66
|Bodrum
|WC
|4,500.00
|8,100.00
|10:44
|28
|Çayır
|17
|3
|18.00
|Zemin
|3
|5,000.00
|9,000.00
|10:48
|29
|Çayır
|17
|3
|17.00
|Zemin
|4
|4,750.00
|8,550.00
|10:52
|30
|Çayır
|17
|3
|17.00
|Zemin
|6
|4,750.00
|8,550.00
|10:56
|31
|Çayır
|17
|3
|17.00
|Zemin
|7
|5,000.00
|9,000.00
|11:00
|32
|Çayır
|17
|3
|18.00
|Zemin
|8
|5,000.00
|9,000.00
|11:04
|33
|Çayır
|17
|3
|10.00
|Zemin
|13
|4,000.00
|7,200.00
|11:08
|34
|Çayır
|17
|3
|35.00
|K1
|14
|6,500.00
|11,700.00
|11:12
|35
|Çayır
|17
|3
|23.00
|K1
|15
|5,500.00
|9,900.00
|11:16
|36
|Çayır
|17
|3
|16.00
|K1
|22
|3,500.00
|6,300.00
|11:20
|37
|Çayır
|17
|3
|16.00
|K1
|24
|3,500.00
|6,300.00
|11:24
|38
|Çayır
|17
|3
|17.00
|Zemin
|5
|5,000.00
|9,000.00
|11:28
|39
|Çayır
|17
|3
|17.00
|Zemin
|10
|5,000.00
|9,000.00
|11:32
|40
|Çayır
|18
|1
|29.00
|Zemin
|1
|7,000.00
|12,600.00
|11:36
|41
|Çayır
|18
|1
|19.00
|Zemin
|2
|5,500.00
|9,900.00
|11:40
|42
|Çayır
|18
|1
|19.00
|Zemin
|3
|5,500.00
|9,900.00
|11:44
|43
|Çayır
|18
|1
|19.00
|Zemin
|4
|5,500.00
|9,900.00
|11:48
|44
|Çayır
|18
|1
|28.00
|Zemin
|9
|6,000.00
|10,800.00
|11:52
|45
|Çayır
|18
|1
|27.00
|Zemin
|10
|6,000.00
|10,800.00
|11:56
|46
|Çayır
|18
|1
|19.00
|Zemin
|5
|5,500.00
|9,900.00
|12:00
|47
|Çayır
|18
|1
|41.00
|Zemin
|6
|9,000.00
|16,200.00
|12:04
|48
|Çayır
|18
|1
|17.00
|Zemin
|8
|5,000.00
|9,000.00
|12:08
|49
|Yenigün
|129
|247
|100.00
|Zemin
|4
|25,000.00
|45,000.00
|12:12
|50
|Yenigün
|129
|247
|100.00
|Zemin
|5
|25,000.00
|45,000.00
|12:16
|51
|Yenigün
|129
|247
|100.00
|Zemin
|3
|20,000.00
|36,000.00
|12:20
|52
|Tabakhane
|338
|13
|80.00
|Zemin
|5
|8,500.00
|15,300.00
|12:24
|53
|Tabakhane
|338
|13
|80.00
|Zemin
|4
|8,500.00
|15,300.00
|12:28
|54
|Tabakhane
|338
|13
|80.00
|Zemin
|1
|8,500.00
|15,300.00
|13:00
|55
|Çayır
|434
|1
|25.00
|Zemin
|3
|8,000.00
|14,400.00
|13:04
|56
|Çayır
|434
|1
|25.00
|Zemin
|2
|8,000.00
|14,400.00
|13:08
|57
|Çayır
|434
|1
|339.00
|K1
|13
|15,000.00
|27,000.00
|13:12
|58
|Çayır
|435
|52
|16.00
|Zemin
|13
|6,000.00
|10,800.00
|13:16
|59
|Çayır
|435
|52
|20.00
|Zemin
|10
|6,500.00
|11,700.00
|13:20
|60
|Çayır
|435
|52
|20.00
|Zemin
|12
|6,000.00
|10,800.00
|13:24
|61
|Çayır
|435
|52
|116.70
|K1
|15
|8,000.00
|14,400.00
|13:28
|62
|Çayır
|435
|52
|49,50
|K1
|16
|6,000.00
|10,800.00
|13:32
|63
|Çayır
|435
|52
|257.50
|K1
|17
|11,000.00
|19,800.00
|13:36
|64
|Çayır
|435
|52
|20.00
|Zemin
|9
|5,000.00
|9,000.00
|13:40
|65
|Çayır
|435
|54
|29.00
|Zemin
|3
|7,500.00
|13,500.00
|13:44
|66
|Çayır
|435
|54
|29.00
|Zemin
|4
|7,500.00
|13,500.00
|13:48
|67
|Çayır
|435
|54
|25,5
|Zemin
|1
|7,000.00
|12,600.00
|13:52
|68
|Çayır
|435
|54
|134.00
|K1
|10
|9,000.00
|16,200.00
|13:56
|69
|Çayır
|435
|54
|231.00
|K1
|11
|10,200.00
|18,360.00
|14:00
|70
|Çayır
|435
|54
|29.00
|Zemin
|2
|7,500.00
|13,500.00
|14:04
|71
|Çayır
|435
|54
|16.00
|Zemin
|9
|3,000.00
|5,400.00
|14:08
|72
|Çayır
|435
|55
|196.40
|K1
|7
|9,000.00
|16,200.00
|14:12
|73
|Çayır
|435
|55
|25.50
|Zemin
|4
|6,000.00
|10,800.00
|14:16
|74
|Çayır
|435
|55
|25,5
|Zemin
|2
|7,000.00
|12,600.00
|14:20
|75
|Çayır
|435
|55
|25,5
|Zemin
|3
|7,000.00
|12,600.00
|14:24
|76
|Çayır
|488
|22
|20,40
|Zemin
|3
|7,000.00
|12,600.00
|14:28
|77
|Çayır
|488
|22
|20,40
|Zemin
|8
|7,000.00
|12,600.00
|14:32
|78
|Çayır
|488
|22
|20,40
|Zemin
|9
|7,500.00
|13,500.00
|14:36
|79
|Çayır
|488
|22
|18.00
|Zemin
|10
|7,000.00
|12,600.00
|14:40
|80
|Çayır
|488
|22
|18.00
|K1
|16
|4,000.00
|7,200.00
|14:44
|81
|Çayır
|488
|22
|68.00
|K1
|14
|6,000.00
|10,800.00
|14:48
|82
|Çayır
|488
|22
|24.00
|K1
|17
|2,000.00
|3,600.00
|14:52
|83
|Çayır
|488
|22
|44.00
|K1
|18
|3,000.00
|5,400.00
|14:56
|84
|Çayır
|488
|22
|20.00
|Zemin
|9
|7,500.00
|13,500.00
|15:00
|85
|Çayır
|488
|22
|20.00
|Zemin
|2
|7,500.00
|13,500.00
|15:04
|86
|Çayır
|488
|22
|20.00
|Zemin
|11
|7,500.00
|13,500.00
|15:08
|87
|Çayır
|488
|22
|24.00
|K1
|19
|2,000.00
|3,600.00
|15:12
|88
|Çayır
|488
|22
|24.00
|K1
|18
|2,000.00
|3,600.00
|15:16
|89
|Çayır
|488
|22
|16.00
|K1
|13
|1,500.00
|2,700.00
|15:20
|90
|Çayır
|488
|22
|16.00
|K1
|14
|1,500.00
|2,700.00
|15:24
|91
|Çayır
|488
|22
|16.00
|K1
|15
|1,500.00
|2,700.00
|15:28
|92
|Çayır
|488
|22
|24.00
|K1
|21
|2,000.00
|3,600.00
|15:32
|93
|Çayır
|488
|22
|24.00
|K1
|22
|2,000.00
|3,600.00
|15:36
|94
|Çayır
|488
|22
|24.00
|K1
|23
|2,000.00
|3,600.00
|15:40
|95
|Çayır
|488
|22
|24.00
|K1
|24
|2,000.00
|3,600.00
|15:44
|96
|Çayır
|488
|22
|24.00
|K1
|16
|2,000.00
|3,600.00
|15:48
|97
|Çayır
|488
|22
|24.00
|K1
|17
|2,000.00
|3,600.00
|15:52
|98
|Çayır
|568
|358
|74.00
|Dükkan
|5,000.00
|9,000.00
|15:56
|99
|100.Yıl
|7.00
|E.Gazi Sit. Karşısı Büfe
|5,000.00
|9,000.00
|16:00
|100
|Yenigün
|80.00
|Taksi Durağı
|14,000.00
|25,200.00
|16:04
|101
|Kurtuluş
|Sertaç Dübek Parkı Çay Bahçesi Büfesi
|4,000.00
|7,200.00
|16:08
#ilangovtr Basın No ILN02177079