İddiaya göre İnegöl OSB 1. Cadde üzerinde yer alan Dervişoğulları Tekstil firmasından yayılan dumanlar çevrede ciddi rahatsızlıklara neden olmaya başladı.

Tekstil firmasının hemen yanı başında faaliyet gösteren iş insanı Yakup Canseven ,yıllardır yaşadıkları sorunun çözümü noktasında Jimer başta olmak üzere devletin tüm kurumlarına şikayette bulunduklarını ve firmayı mahkemeye verdiklerini söyledi.

Tekstil firmasından yayılan dumanların kendilerini çok etkilediğini ifade eden iş insanı Yakup Canseven, “Artık zehir solumak istemiyoruz. Gerek bizler gerekse de firmamızda çalışan onlarca işçimiz çıkan dumanlardan dolayı nefes almakta zorlanmaya başladı. Sağlığımız söz konusu. Birilerinin bu duruma dur demesi gerekiyor. Biz yasal olarak tüm şikayetlerimizi yaptık. Devletimizin tüm kurumlarını bilgilendirdik. Davamızı açtık,bir sonuca ulaşamadık .Ancak bizler kısa ve hızlı çözüm bekliyoruz. Sağlık ve Sanayi Bakanlığımıza be çevre bakanlığımıza bağlı tüm kurumların ivedilikle reaksiyon almaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan bu şikayete Dervişoğulları Tekstil firmasının nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu oldu.