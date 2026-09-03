Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta sezonun ilk maçına çıkacak olan İnegöl Kafkasspor’da hazırlıklar devam ederken As Başkan Serhat Kılınç açıklamalarda bulundu. Gazetemiz köşe yazarlarından Metin Aydın’a konuşan Serhat Kılınç, Menemen FK’nın 2. Ligde ki önemli camialardan biri olduğuna işaret ederek “Kolay maç olmayacak, fakat takım karakterimizi sahaya yansıtarak istediğimiz puanı alacağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.

Kılınç camia olarak özverili bir çalışma ile 2.lige çıktıklarını söyleyerek, “Bu ligde oynamak ve kalıcı olma adına fazlaca çaba göstermemiz gerekiyor. Bizde bu doğrultuda mali disiplini koruyarak ve tabiri caizse ayağımızı yorganımıza göre uzatarak takım oluşturduk. Bundan dolayı transfer döneminde emeği geçen arkadaşlar ve başkanımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

As Başkan Kılınç son olarak ilçe kamuoyuna da çağrıda bulunarak, “Ülkemizde koca il ve ilçe takımlarının profesyonel liglerde takımı bulunmuyor ilçemizde İnegölspor ile birlikte Kafkasspor 2. ligde mücadele veriyor. Bence yüzyılda bir olabilecek bu şansı İnegöl’ün tanıtımı anlamında iyi değerlendirmemiz gerek. Bunun için bu şehirde yaşayan sporsever her birey elinden gelen desteği vererek katkı sağlayabilir. Bununda ilçe futboluna geleceğimiz olan gençlerimiz adına oldukça yarar sağlayacağını düşünüyorum” dedi.