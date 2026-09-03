TEKNOFEST’in gençleri ileri teknoloji alanlarında üretmeye ve geliştirmeye teşvik eden yarışma ekosistemi kapsamında düzenlenen Drone Şampiyonası’nın ikinci etap heyecanı Batman’da yaşanacak. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T3 Vakfı’nın öncülüğünde gençleri teknoloji, havacılık ve mühendislik alanlarında geliştiren TEKNOFEST yarışmalarından biri olan Drone Şampiyonası, yüksek hız ve ileri pilotaj becerilerini bir araya getiren zorlu mücadelesiyle dikkat çekiyor.

STM yürütücülüğünde gerçekleştirilen 2026 Drone Şampiyonası’na bu yıl 847 takım başvurdu. Yarışma sürecini başarıyla tamamlayan 24 pilot, 9 farklı ilden ikinci etapta mücadele etmeye hak kazandı. Pilotlar, şampiyonluk yolunda sıralama, eleme ve final turlarında en iyi performansı ortaya koymak için yarışacak.

Gökyüzünde hız, çeviklik ve teknik beceri yarışı

FPV (First Person View) sistemine sahip yarış dronlarının bireysel pilotlar tarafından kullanıldığı şampiyonada, yarışmacıların yalnızca hızlı uçmaları değil, aynı zamanda parkurda karşılarına çıkan engelleri yüksek hassasiyetle aşmaları gerekiyor. Yarışmada zaman, hız, çeviklik ve engel geçiş başarısı temel performans kriterleri arasında yer alıyor.

Yarışmaya katılan dronların 180 ila 250 milimetre çapında olması ve maksimum 6S (22.2V) batarya voltajında çalışması gerekiyor. Analog görüntü ve iletim sistemlerinin kullanıldığı yarışmada HD sistemlere izin verilmezken, uçuş sırasında frekans çakışmalarının önüne geçilmesi amacıyla belirlenen VTX frekansları kullanılıyor ve VTX çıkış gücü 25 mW ile sınırlandırılıyor.

Pilotlar ayrıca yarışma öncesinde dronlarının motor sürücü kartı (ESC), uçuş kontrolcüsü, motor, pervane ve alıcı gibi sistemlerini organizasyon tarafından belirlenen teknik kurallara uygun şekilde hazırlıyor. Karbon fiber çerçeveye sahip olması gereken dronlar, güvenlik ve teknik uygunluk açısından hakem heyetinin kontrolünden geçiyor.

24 pilot, Batman’da şampiyonluk için yarışacak

TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nın ikinci etabı, 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde Batman Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilecek. İlk gün pilot brifingi ve güvenlik bilgilendirmesiyle başlayacak yarışlarda, sıralama turlarının ardından eleme grupları oluşturulacak. Akşam saatlerinde gerçekleştirilecek eleme turlarıyla ikinci günün finalistleri belirlenecek.

6 Eylül’de devam edecek eleme turlarının ardından final turlarına geçilecek. Yarışmacılar, parkurda en hızlı ve en başarılı dereceyi elde ederek şampiyonluk için mücadele edecek. Gün sonunda dereceye giren pilotlar düzenlenecek ödül töreniyle açıklanacak.

Şampiyonluk World Drone Cup’a uzanıyor

TEKNOFEST Drone Şampiyonası, Türkiye’deki mücadelenin yanı sıra uluslararası bir yarışmanın da kapısını aralıyor. Tüm etapları başarıyla tamamlayarak dereceye giren yarışmacılar, World Drone Cup yarışmasına katılmaya hak kazanacak. Böylece Batman’daki ikinci etap, pilotlar açısından yalnızca bir şampiyonluk mücadelesi değil, uluslararası arenaya uzanan önemli bir aşama niteliği taşıyacak.

Yarışmanın ikinci etabında birinci olan pilot 40 bin TL, ikinci olan pilot 30 bin TL, üçüncü olan pilot ise 20 bin TL ödülün sahibi olacak. Hız, refleks, teknik hakimiyet ve stratejik uçuş becerilerinin belirleyici olacağı mücadelede pilotlar, şampiyonluk için kıyasıya yarışacak.