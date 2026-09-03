Filmde, Casper PAD Z10 Pro ile bir bina tasarlayan kullanıcının fikrinin ekranda şekillenerek giderek daha kapsamlı bir tasarıma dönüşmesi anlatılıyor. 14.2 inç OLED ekranı, kalemle kullanım deneyimi ve yapay zekâ destekli işlemcisi, kullanıcının fikirlerini geliştirmesine eşlik eden ürün özellikleri olarak hikâyeye dahil ediliyor. "Hayaller ve gerçek arasında tek bir dokunuş var" mesajıyla tamamlanan film, Casper PAD Z10 Pro’nun üretkenlik odağını öne çıkarıyor.

Yapay zekâ fzlmin üretim sürecine de taşındı

Casper PAD Z10 Pro’nun yapay zekâ destekli üretkenlik yaklaşımı, reklam filminin prodüksiyonuna da yön verdi. Filmin görsel dünyasının oluşturulmasında yapay zekâ teknolojilerinden yararlanılarak ürünün sunduğu teknolojik deneyim ile kampanyanın üretim yaklaşımı arasında güçlü bir bağ kuruldu.

Film, "Fikirlerine alan aç" söylemiyle sona ererken kullanıcıları fikirlerini geliştirmeye, üretmeye ve ortaya koymaya davet ediyor.