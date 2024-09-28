Yenişehir Belediyespor milli voleybolcu Mehmet Almaz’ı renklerine bağladı.BURSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu 2024-2025 Sezonunda Voleybol Erkekler 2. Liginde mücadele edecek olan Yenişehir Belediyespor kurduğu takımla lige iddialı başlayacak. Yenişehir Belediyespor Voleybol Takımı son olarak milli voleybolcu Mehmet Almaz’ı renklerine bağladı. Olimpiyat şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya Şampiyoluğunu kazanan takımda oynayan Mehmet Almaz, yeni sezonda Yenişehir Belediyespor’un başarısı için ter dökecek.

HEDEF 1. LİG

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle Yenişehir Belediyespor’a imzayı atan Mehmet Almaz, “Yeni bir takım kuruldu ve bu takımda yer almaktan dolayı mutluyum. Hedeflerimiz var, mutlaka 1. Lig’e çıkmak istiyoruz. Ben de bu hedef doğrultusunda elimden gelenin fazlasını yapacağım. Bir ağabey olarak takımdaki arkadaşlarıma yardımcı olacağım ve 1. Lig’e çıkacağız” dedi.

UYUM İÇERİSİNDE ÖZVERİYLE

Yenişehir Belediyespor Başkanı Koray Aydın da; “2024 – 2025 Türkiye Voleybol Federasyonu 2024-2025 Sezonunda 2. Ligde mücadele edeceğiz. Çok iddialı bir takım oluşturduk. Bu takım, hem Yenişehir’e başarıyı getirecek hem de üst lige çıkarak başarısını taçlandıracaktır. Yenişehirlilerin ağırlıkta olduğu bir takım oluşturduk. Tüm sporcularımız uyum içerisinde özveriyle çalışacaktır. İlk hedefimiz 1. Lig. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

MEHMET ALMAZ’IN KARİYERİ

1984 doğumlu ve 1.98 boyundaki Mehmet Almaz, Hatay Polisgücü, Beşiktaş, Konya Diltaş Eğitim Kurumları, Sivas 4 Eylül Belediye, Meram Belediye, Adana DSİ, Çankaya Belediyesi ANKA, Kahramanmaraş Belediyesi, Tomrul Gençlik ve İnegöl Belediyespor’un formalarını da terletmişti. Mehmet Almaz’ın ayrıca, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan takımlarda da yer aldı. Mehmet Almaz, bir yandan da 2025 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor.