Sinanbey Mahallesinde meydana gelen kazada otomobile arkadan çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Ferhat Ö.(49) yönetimindeki elektrikli bisiklet, park etmek için yavaşlayan sürücü Ramis A. yönetimindeki 06 BK 3534 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı.
Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.