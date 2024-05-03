Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, ’Orman Benim’ kampanyası çerçevesinde öğrencilerle birlikte orman temizliği gerçekleştirdi. Başkan Bingöl, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Tuzla’da bulunan yeşilden maviye geçen koridoru güçlendirmek için bugün ormanımızdaki kirletici unsurları temizledik. Orman Benim kampanyasına çok önem veriyor, artmasını ve gelişmesini destekliyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığın bağlı Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde orman yangınlarının önlenmesi, muhtemel yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi, vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleyici bilincin oluşması amacıyla bütün illerde ve ilçelerde eş zamanlı olarak ’Orman Benim’ kampanyası başlatıldı. Tuzla’da da düzenlenen etkinlik çerçevesinde gençler, Başkan Bingöl ile Mercan Park’ı temizledi. Programa katılan gençler, Başkan Bingöl ile sohbet ederek çevre bilinci hakkında fikir alışverişinde bulundu. Etkinliğin sonunda Başkan Bingöl, gençlere fidan hediye etti.

“Bugün ormanımızdaki kirletici unsurları temizledik”

Başkan Bingöl, “Küresel ısınma ile orman yangınlarında ciddi bir artış meydana geldi. Özellikle Akdeniz’de Ege’de ve Marmara’da yoğun bir şekilde devam ediyor. Bize düşen görev ise karbon salımını azaltmak, oksijen değerini yükseltmek ve küresel ısınmanın önüne geçmek için ormanlarımızı korumaktır. İnsanların doğa ile buluşacağı ortamları sağlamak için de yine ormanlarımıza ihtiyacımız var. Dolayısıyla Tuzla’da bulunan yeşil mavi koridoru çok daha fazla güçlendirmek için bugün ormanımızdaki kirletici unsurları temizledik. Birazdan da gençlerimize fidan dağıtacağız” şeklinde konuştu.

“Daha geniş bir ağaçlandırma kampanyası ve seferberliği başlatacağız”

Bingöl, sözlerine şöyle devam etti: “Orman Benim kampanyası bizim de heyecan duyduğumuz bir kampanya. Türkiye’deki tüm ilçelerde eş zamanlı olarak düzenleniyor. Biz de yerel yönetim olarak çok önem veriyor, artmasını ve gelişmesini destekliyoruz. Biz bugün ek olarak fidan dağıtımı da gerçekleştireceğiz. Bugünkü fidan dağıtımının dışında da çok daha geniş bir ağaçlandırma kampanyası ve seferberliği başlatacağız.”

“Karbon ayak izimizin düşmesi için ciddi çalışmalar planlıyoruz”

Tuzla’da karbon ayak izinin düşürülmesi için birçok proje hayata geçirmeyi planladıklarını vurgulayan Başkan Bingöl, “Karbon ayak izimizin düşmesi için ciddi çalışmalar planlıyoruz. Yakın zamanda organize sanayi bölgelerimizde, tersanelerimizde, Tuzla’daki üretici aktörlerimizle buluşacağız ve onlarla ‘karbon ayak izimizi nasıl düşürürüz’, onu planlayacağız” dedi.