SUBÜ Hendek MYO Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü öğrencileri, düzenlenen teknik gezi ile TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’nü (RUTE) gezerek bilgi aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü öğrencileri, düzenlenen teknik gezi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) Motor Mükemmeliyet Merkezi’ni ziyaret etti. Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ömer Cihan ve Öğretim Görevlisi Şenol Ertürk’ün mihmandarlığında düzenlenen teknik gezi ile öğrenciler yetkili isimlerden; enstitünün işleyişi, merkezde yapılan çalışmalar, motor test odası ve aktarma organları test odası hakkında detaylı bilgi aldı.